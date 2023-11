Una ola de frío cogerá el testigo a la lluvia en Galicia desde el sábado

Las temperaturas descenderán de forma generalizada en toda la Península a partir del próximo lunes y estarán acompañadas de aire polar o ártico que dejarán un ambiente frío, más acorde con la meteorología propia de estas fechas, después de la masa de aire "inusual" actual, que está dejando temperaturas más altas de lo normal, por la influencia de la dorsal anticiclónica, que mantendrá el tiempo estable hasta final de semana.

En Galicia este cambio de tiempo ya empezará a notarse desde este fin de semana, cuando entrarán vientos del norte. "Ata o de agora estabamos tendo vento do sur, que trae precipitacións pero temperaturas apacibles e altas para a época do ano e sen oscilación térmica entre o día e a noite. Pero a fin de semana van ir entrando pouco a pouco ventos de compoñente norte que sempre se vinculan co aire polar", explica María Souto, de Meteogalicia.

Así, la próxima semana la tónica dominante será una drástica bajada de temperaturas que hasta ahora eran altas para noviembre. "O cambio será brusco porque as temperaturas baixarán e ata o de agora non estamos sentindo o frío que tocaría". La experta indica que habrá que esperar a la próxima semana para saber si en Galicia este frío será "polar". De ser así podría haber nevadas en puntos de la comunidad como en la montaña de Lugo, pronostica.

Chorro polar

En el resto del país, según el experto de Meteored Samuel Biener, el próximo lunes se espera un cambio "drástico" del tiempo porque es probable que el chorro polar presente "importantes" meandrizaciones, lo que formaría una situación de bloqueo en omega (Atlántico Norte). Además, los vientos podrían girar dirección norte o noroeste, lo que dirigiría aire polar o ártico hacia estas latitudes.

Igualmente, Meteored avisa que la incertidumbre todavía es alta, se prevé que los descuelgues de aire frío sobrevuelen la Península, lo que dejaría un clima inestable. De este modo, Meteored confirma el descenso de temperaturas que traerá un ambiente "fresco o frío" durante la próxima semana, mientras que se mantiene a la espera de la evolución que presenten los centros de acción durante los próximos días.

Con todo, todavía es difícil conocer si noviembre finalizará con frío y nevadas, por lo que Meteored plantea varias posibilidades. En primer lugar, un anticiclón podría asentarse en la Península con ambiente estable y temperaturas diurnas más propias para la época y frío nocturno así como nieblas y heladas a primera hora. Otro posible escenario es la posible formación del anticiclón de bloqueo en latitudes más septentrionales, en el entorno del mar del Norte, lo que desviaría las borrascas hacia latitudes más bajas y afectaría a España con precipitaciones y nevadas. En cualquier caso, la atmósfera mostrará un "mayor dinamismo" dentro de unos días, lo que favorecerá unas condiciones más típicas del otoño.