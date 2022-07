Ourense ha superado las previsiones y este martes ha registrado 43,1 grados centígrados, según la información proporcionada por Meteogalicia. Pero no ha sido el único concello gallego en derretirse este martes con cifras extremas. En Ribas de Sil se alcanzaron 41,9 grados y en Monforte los 41,4º, mientras que en Lugo capital los termómetros llegaron a marcar 37,9º. También en la provincia de Pontevedra se superó la barrera de los cuarenta grados, en Salvaterra de Miño (41,1 grados), mientras que en la Boa Vila se rozó esa cifra: 39,3.

Con alerta roja en la cuenca del Miño, en la provincia de Ourense se han batido este 12 de julio todos los récords desde que existen registros, ya desde las tres y media de la tarde. Para remontarse a una similar habría que retroceder al 4 de agosto de 2018, cuando el termómetro había llegado a marcar 42,7 y se habían superado muy ligeramente los 42 grados a lo largo de tres jornadas consecutivas.

Atención: O dato da estación meteorolóxica de Ourense non o damos por bo xa que as condicións nas que está medindo non son idoneas.



Pero a de Ourense-Estacións si é representiva da cidade e arestora rexistra 43.1ºC e subindo polo que podemos falar de record. Precaución⚠️ pic.twitter.com/9uaGAV2zIt