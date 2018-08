La ola de calor deja temperaturas históricas en Galicia

La ola de calor que afecta la Península desde el jueves está dejando temperaturas máximas históricas en Galicia, en donde la localidad pontevedresa de Arbo ha vuelto a registrar la máxima del día, alcanzando los 43,7 grados a media tarde de este sábado.

En concreto, según los datos publicados por Meteogalicia, los casi 44 grados de Arbo se registraron en el lugar de Cequeliños, a las 17.40 horas. La misma localidad, situada en el sur de Galicia y próxima a la frontera, había alcanzado ya durante el viernes la temperatura de 43,5 grados.

Tras Arbo, se han situado Remuíño, en Arnoia (Ourense), con 42,3 grados a las 16,40 horas, y Leiro, en la misma provincia, con 42,2; de Areas en Tui (Pontevedra) —40'9 grados— y Salceda de Caselas, con 40,5, también en Pontevedra.

Meteogalicia mantiene activa la alerta naranja por temperaturas máximas superiores a los 39 grados para el domingo en la zona del Miño en Ourense, y la alerta amarilla, por más de 36 grados, en las zonas de Valdeorras, el Miño y la zona interior en Pontevedra, el sur de Lugo, el área interior de A Coruña y el sur de Ourense.

En los momentos de mayor calor se aconseja refrescarse con una ducha o un baño en agua templada

Las temperaturas mínimas también están siendo excepcionalmente elevadas y en algunos puntos de las comarcas de Vigo y Baixo Miño no descendieron de los 25 grados. Incluso, en la ciudad de Vigo, la mínima fue de 26. 36

MUNICIPIOS EN ALERTA. La Xunta de Galicia, a través de su Comité de Plan de Calor, en el marco del Plan de Actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, ha informado de una situación de alerta por ola de calor en 36 municipios, estando otros 12 en situación de prealerta.

Durante el sábado, el nivel de aviso por ola de calor está en nivel 1-0 de Alerta debido a que se cumplió que durante dos o tres días anteriores las mínimas y las máximas fueron muy altas, con el consiguiente problema para la salud pública que esto supone, apunta la Xunta, ya que se siguen acumulando días de temperaturas extremas tanto por el día como por la noche.

Los ayuntamientos en alerta son los siguientes: Boiro, Outes, Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Carnota, Cee, Corcubión, Arbo, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Catoira,Crecente, Cuntis, Fornelos de Montes, Gondomar, A Guarda, A Lama, Meaño, Mondariz, Mondariz-Balneario, As Neves, Nigrán, Pazos de Borbén, Pontevedra, Ponteareas, Ponte Caldelas, O Rosal, Salvaterra de Miño,Tomiño, Tui, Valga, Vigo, Vilagarcía de Arousa e Cerdedo-Cotobade.

Continúan en nivel 1A (prealerta): Mos, Oia, O Porriño, Salceda de Caselas y Redondela.

A partir del domingo comezaría un ligero descenso de las temperaturas, siendo el lunes y los próximos días un descenso notable.

El Comité del Plan de Calor está formado, además de por la Consellería de Sanidade y el Servizo Galego de Saúde por la Vicepresidencia y las Consellerías de Presidencia, Política Social y Medio Ambiente.

El plan está operativo desde el uno de junio y establece las medidas necesarias para reducir los efectos en la salud asociados a las olas de calor, a los sistemas de previsión, alerta y comunicación a utilizar y define una sistemática de intervención según los niveles establecidos. Asimismo, también fija los canales de coordinación interinstitucional entre las unidades competentes en esta materia.

RECOMENDACIONES. Sanidade hace llegar distintas recomendaciones a los ciudadanos en los días de calor, como beber más líquido del habitual sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos. También se recomienda evitar ingerir bebidas calientes, alcohólicas, café, te o las muy azucaradas y no realizar comidas copiosas.

Respecto a la vestimenta, se aconsejan prendas y calzado ligero y el uso de cremas protectoras solares, gafas de sol y sombreros. En el interior de los edificios se debe permanecer en espacios ventilados y acondicionados y, durante el día, bajar las persianas y cerrar las ventanas, abriéndolas por la noche para ventilar.

En los momentos de mayor calor se aconseja refrescarse con una ducha o un baño en agua templada y eludir las aglomeraciones de personas en locales sin aire acondicionado.

En el exterior de los edificios, se recomienda evitar realizar deporte en las horas calurosas y, cuando se estacione el coche, no se deberá dejar en el interior ni a los niños, ni a las personas mayores, ni a ningún animal de compañía.

Sanidade recuerda que no se debe quedar dormido al sol y que se deberán utilizar cremas protectoras con índice nunca inferior a quince.