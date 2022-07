Le ofrecen servicios sexuales en pleno Paseo de Silgar y se queda sin Rolex

Nada menos que unos 10.000 euros es lo que le ha costado a un hombre de 68 años de edad, vecino de Sanxenxo pero natural de A Coruña, intercambiar tan solo unas palabras con una mujer joven que, tal y como consta en la denuncia presentada este viernes ante la Guardia Civil, habría sido la autora del robo de un reloj de la marca Rolex que la víctima llevaba puesto en el momento de los hechos, cuando la mujer le ofreció servicios sexuales en pleno Paseo de Silgar.

Esa es la cifra que la víctima, M.P.C., aseguró a este periódico haber pagado por el reloj, que adquirió hace unos dos años pero que, sin embargo, en las páginas de venta online llega a superar los 20.000 euros.

La víctima con el reloj, en una imagen anterior al robo. DS

Los hechos, según relata el hombre, y como consta en la denuncia, ocurrieron al filo de las 12.50 horas después de que, pasadas las 12.15 horas, la víctima saliera de su domicilio, próximo al Paseo de Silgar, para realizar su habitual recorrido. "Cuando di la vuelta para ir por la zona del Náutico, una chica se paró a hablar conmigo y educadamente me pregunta si voy a ir a la playa, y me lleva hacia una zona más arriba", cuenta la víctima. Una vez en el lugar, en el que, según la denuncia, no había gente en ese momento, fue cuando la mujer le ofreció servicios sexuales. "No me tocó nunca. Y al cabo de un rato me dice que me hace esto y lo otro y que me cobraba 15 euros".

Tras rechazar el ofrecimiento de la mujer "varias veces", tal y como relata el hombre, "me marché a seguir andando y entonces noto que no tengo peso en el brazo". Fue entonces cuando se dio cuenta de lo sucedido: "me miro el brazo y noto que no tengo el reloj. Miro para atrás y no la veo".

Inmediatamente, el hombre contactó con la Guardia Civil y con la Policía Local del municipio, y posteriormente acudió a poner la denuncia, al percatarse de que había sido víctima de un engaño. "Me dio pena por el reloj, que no lo voy a recuperar", dijo.

DESCRIPCIÓN. Según consta también en la denuncia, la presunta ladrona es una mujer joven, esbelta, de tez blanca y que llevaba un pantalón tipo peto de color negro, una camisa blanca y gafas de sol no muy oscuras. Con respecto a la nacionalidad de la presunta ladrona, según relató el hombre, "me dijo que era brasileña, aunque yo juraría que era rumana".

Según la víctima, en ningún momento se dio cuenta de tener contacto físico con la mujer, si bien esta, "insistiendo de forma muy educada", le hablaba muy de cerca. "No me tocó en ningún momento", reiteró.

Con respecto a cómo pudo haberse producido el robo, según el hombre, su modelo de reloj constaba de un cierre fácil, si bien su sorpresa fue mayúscula al darse cuenta de que no lo llevaba puesto tras dejar atrás a la mujer.

A pesar de que el municipio de Sanxenxo aumenta de forma exponencial sus habitantes y visitantes en temporada alta, los cuerpos de seguridad no han registrado en los últimos años altos índices de robos por estas fechas.