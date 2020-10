La odisea de un pontevedrés: 50 llamadas de teléfono para que le hagan una PCR

Horas al teléfono y unas 50 llamadas para conseguir que le hagan una PCR. Es la odisea por la que ha tenido que pasar un pontevedrés para que le realicen una PCR después de días mostrando síntomas compatibles con la covid-19.

El problema de Andrés, el joven afectado, radicaba en que, pese a ser de Bueu, se encuentra estudiando en A Coruña. De este modo, al llamar a su médico de cabecera y comentarle sus síntomas, este aseguraba que solo podía solicitar una PCR en el Hospital de Montecelo. "Estuve desde el jueves de la semana pasada hasta el martes para que me hiciesen la prueba", explica el joven. "No podía coger dos autobuses y un tren hasta Pontevedra para hacerme la prueba, era un riesgo".

De este modo, el joven asegura haber realizado hasta 50 llamadas entre el pasado jueves y el martes para conseguir que le hiciesen una PCR en A Coruña. "En el número de teléfono de la Xunta me dieron información contradictoria las veces que llamé, primero me dijeron que debía cancelar la solicitud de PCR y pedir un médico de desplazado en A Coruña, luego me dijeron lo contrario... Llegué a pensar en presentarme en Urxencias para que me hiciesen la prueba pero me decían que si no tenía síntomas graves no me la harían", cuenta Andrés.

Finalmente, un correo entre un trabajador de Montecelo y otro del CHUAC solucionaron el problema de Andrés. "El trabajador de Montecelo que me llamaba para citarme envió un correo a Urxencias del CHUAC y, finalmente, me llamaron". A Andrés le hicieron la prueba el martes por la noche y este miércoles le notificaron el resultado negativo. "Estuve a punto de ir a la privada", concluye.