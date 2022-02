Huir de Ucrania, escapar de los disturbios, mantenerse a salvo. Este es ahora mismo el único objetivo de millares de personas que pretenden dejar atrás la incertidumbre de una absurda guerra que ya se está cobrando la vida de personas inocentes y que ha desmantelado todos los planes de futuro de los ucranianos. Y esta desesperada huida está provocando tapones en las fronteras que provocan atascos kilométricos de vehículos ocupados por personas que viven el minuto a minuto con temor a que una bomba, un misil o un tanque ruso se les cruce en el camino.

La pontevedresa Montserrat Álvarez, fundadora de la empresa Heimat Atlántica, narra, angustiada, la odisea que está viviendo su hermano, Pablo, que tiene 30 años y que junto a su novia ucraniana Yuliia intenta abandonar el país. Salieron de Kiev el pasado jueves, día 24, y el sábado todavía no habían llegado a la frontera, si bien el Gobierno de España anunció en la mañana de este domingo que 150 ciudadanos españoles ya habían llegado a Cracovia, desde donde serían repatriados.

Imagen de los atascos de este sábado en las proximidades de Leopolis. CEDIDA

Pablo y Yuliia salieron el jueves de Kiev en un convoy preparado por la embajada española, donde trabaja el gallego, para trasladar a todos sus empleados, y afortunadamente su pareja pudo subirse con el. "Aún están acercándose a la frontera de Polonia –el sábado, cuando se encontraban cerca de Leopolis–", señala Montserrat, que lamenta que realizar "un trayecto que puede durar diez horas, están tardando tres días, están parados". De hecho, solo salir de Kiev les ha llevado "24 horas".

Viajan en un convoy español, junto a familias enteras y con la tensión de que en cualquier momento "les pueda caer un pepinazo". De hecho, Yuliia contó este sábado a Montserrat que se estaban acercando a la última ciudad antes de llegar a Polonia y que esta "estaba siendo bombardeada".

Pablo lleva tres años en Ucrania, "tiene un apartamento y está completamente integrado allí", cuenta su hermana. Y así, de la noche a la mañana, la vida le da dado un vuelco y se ha visto envuelto en una contienda bélica y obligado a abandonar su hogar porque teme por su vida. "Hay que ser conscientes de que esto nos puede pasar a cualquiera", lamenta Montserrat, que señala que el padre de Yuliia "es dueño de un concesionario de coches y de una empresa de cemento, se ha ido de Kiev para poner a su familia a salvo –que ahora mismo está escondida en el campo– y ha vuelto el solo para unirse a la resistencia y defender la ciudad. Es un señor como podría ser cualquiera de nuestros padres".

Y es que todo esto les ha pillado "por sorpresa". "No se esperaban que los rusos realmente atacaran Ucrania", dice. Y a todo este miedo e incertidumbre, se suma el enfado y la impotencia de estas personas que "no entienden porque nadie les está ayudando". Así, Montserrat Álvarez cree que, al menos España, debería mandar un mensaje de solidaridad y "que sepan que estamos ahí y que no aceptamos esta situación, que no somos partícipes".

Y en esta tesitura, la familia de Pablo apenas puede contactar con él. "Nos mandan algún audio, fotos e información, pero casi no tienen línea de teléfono, seguramente por la cantidad de gente que hay, porque están en medio de la nada".

Por otra parte, Montserrat lamenta que esta guerra está dando, quizás, una imagen errónea de Ucrania. Y es que "es un país precioso, no es problemático y no se debe pensar que es un país que siempre está en guerra", sino que "estar en Kiev es como estar en Madrid". Y es que los ucranianos llevaban una vida "completamente normal", y de la noche a la mañana "se han visto envueltos en una guerra".