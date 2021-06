Pubs y discotecas reabren en la provincia de Lugo, excepto en Sarria y Castroverde

Tras meses sin actividad, la reapertura de los locales de ocio nocturno está prevista en Galicia para la madrugada del miércoles al jueves, pero solo estará permitida en los municipios en nivel de restricciones medio bajo. Es decir, este 1 de julio no podrán abrir los pubs y discotecas en los seis municipios con restricciones en vigor: Sarria y Castroverde, en Lugo; Camariñas, Malpica y Cambre, en A Coruña; y Poio en Pontevedra.

El sábado 3 bajarán al nivel medio-bajo Camariñas y Malpica, donde ya podrá regresar el ocio nocturno, pero ese día entrarán en el nivel medio Carnota, en A Coruña, y Pontevedra, Oia, Barro, Cambados, Vilaboa y Vilanova.

Para evitar que se diese una situación absurda –que el ocio nocturno regresase en estos cinco municipios este jueves y tuviese que cerrar el viernes–, la Xunta pidió a los pubs y discotecas de estos ayuntamientos que no abriesen este 1 de julio, algo que la mayoría de locales han acatado: "No tiene sentido", dice el dueño de The Groove House en Pontevedra, Carlos Rodríguez Sierra.

De esta forma, el megabrote entre estudiantes en Mallorca, que registra ya 115 casos de covid-19 en Galicia e implica a casi 550 contactos, obligará a retrasar la apertura del ocio nocturno en varios municipios de la provincia de Pontevedra, entre ellos en la capital.

SARRIA Y CARNOTA. Junto con estos municipios, tampoco podrá abrir el ocio nocturno en los de nivel alto –Carnota (A Coruña) y Sarria (Lugo)–, y en Cambre y Castroverde, que también están en nivel medio, junto con los siete de Pontevedra.

Así lo ha explicado el secretario general técnico de la Consellería de Sanidad, Alberto Fuentes, quien ha informado de que van a ponerse en contacto con los municipios afectados para que no reabran el ocio nocturno de miércoles a jueves, ya que tendrán que volver a cerrarlo en la noche del viernes.

PONTEVEDRA, EL ÁREA MÁS AFECTADA. Los casos positivos registrados por el brote entre los estudiantes que viajaron a Palma ha elevado la incidencia en alguna de estas localidades pontevedresas y ha llevado al comité clínico, que se reunió este martes, a subirlos de nivel, por lo que no podrán tener abierto el ocio nocturno ni celebrar verbenas y otros eventos populares.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ya ha lamentado que la ciudad "pague las consecuencias" de botellones "que se hacen en otros sitios".

En la comarca de Pontevedra, la incidencia acumulada ha pasado de 24,7 casos por cien mil habitantes a siete días, la semana pasada, a 84,6 esta semana, y de 38 a 109,4 a catorce días, sobre todo por el incremento en los municipios de Pontevedra, Poio y Vilaboa, según ha informado el comité clínico.

Ante esta evolución en la última semana, la zona de Pontevedra y O Salnés es la que "más preocupa", según ha dicho la doctora Marina Varela, miembro del comité clínico, que ha destacado que esta área es "la más afectada por el brote de Mallorca" que, además, tiene "un elevado número de casos vinculados a la variante Delta".

Los contagiados por el brote se elevan a 155 en Galicia

Por lo que respecta al brote de Mallorca la cifra de contagiados se ha elevado a 155 después de las PCR a los viajeros de un avión procedente de Palma que llegó el martes al aeropuerto compostelano de Lavacolla.



Se realizaron 86 pruebas de las que 49 dieron positivo, lo que supone una positividad del 57 por ciento, aunque solo 33 son de estudiantes (con un 67% de positividad entre ellos). De estos, 19 son del área de A Coruña y 14 de la de Pontevedra.



Los otros 16 no corresponden a estudiantes por lo que se está analizando si están o no vinculados con el caso, según ha explicado al directora general de Salud Pública de la Xunta, Carmen Durán.