El ocio nocturno baraja para el pilotaje aforos al 50% y descartar las distancias

El ocio nocturno mantiene las negociaciones con la Xunta de cara a las pruebas piloto previstas para la segunda quincena de mayo y la posible reapertura en junio. A tal efecto, baraja incluir entre sus planteamientos que los aforos dentro de los locales alcancen el 50%, no contemplar el distanciamiento social e incluso que los clientes presenten un test de antígenos negativo o cuenten con un registro sanitario en una app.

Estos son algunos puntos de "la o las propuestas", aún "en el aire", que bosquejan desde el sector para trasladar a la Xunta a finales de esta semana o a principios de la que viene, según explica Cheché Real, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, que compone la mesa de negociación junto a Luis Diz, de Galicia de Noite; José Luis Asenjo, de la Federación de Hostelería de Pontevedra; Francisco Vázquez, de la Asociación de Cafeterías e Pubs de Pontevedra; Samuel Pousada, presidente de la Federación de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas de Galicia.

"No va a ser una apertura al uso, pero lo bueno es que ya se está hablando de la apertura", indica Real, que afirma que hasta que el sector no concrete y envíe sus planteamientos para este pilotaje, hablar de porcentajes concretos de aforo o de limitaciones del espacio —como calcular tres metros cuadrados por persona en la pista de baile— son "elucubraciones".

Con todo, recalca que hay elementos "irrenunciables" por ser "lo que diferencia" al ocio nocturno, como la música. Además, se deberán atender las "diferentes sensibilidades" del mundillo, donde conviven "el pub típico, salas de actuaciones en directo, grandes discotecas...", refiere Real para incidir en que esto afecta a asuntos como los horarios. "Seguramente a las grandes discotecas no les va a salir a cuenta abrir hasta las doce sacando a gente del Erte".

"El sector está desesperado y quiere abrir, pero no de cualquier manera", subraya Pousada

Por ahora, con las premisas que se ofrecen, "al 90% de los asociados" de la Federación de Salas de Fiesta y Discotecas "no les parece interesante siquiera ser voluntarios" para unas pruebas piloto que "no son lo importante": lo son las condiciones que regirán la desescalada. "El sector está desesperado y quiere abrir, pero no de cualquier manera", insiste Samuel Pousada, subrayando que, para la vuelta a la actividad, ponen como "línea roja" los aforos al 50%. "Por debajo es inviable", sentencia.

Por ello, agradece la intención de la Xunta pero insiste en la necesidad de "abrir dentro de la normalidad" , para lo que entiende imprescindible "una prueba más ambiciosa" que permita "ver cómo funciona un local con un aforo del 70 o el 80%, con mascarilla pero sin distancias de seguridad", ateniéndose a lo que ocurriría en la realidad habitual y extrayendo un estudio más fidedigno. Así, se pregunta por qué si en una mesa de bar "no se mantiene" un metro y medio entre clientes, luego esto se va a cumplir en una pista de baile. Lo mismo sucede con un horario cercenado hasta la medianoche, por lo que sugiere extenderlo "hasta las cuatro o las cinco".

"La situación crea una inseguridad jurídica total" y es "inestable", por lo que "la mayoría" de negocios esperarán a ver cómo avanza la desescalada o hasta agotar los Ertes, avanza Pousada, antes de avisar de que las restricciones en el sector, el fin del toque de queda y el buen tiempo empujarán al consumo en vía pública y pisos.

REPARTO DE AYUDAS. Los empresarios también preparan un plan para que los 4 millones de ayudas específicas de la Xunta se repartan de forma "ágil" y lleguen "al mayor número de negocios", informó Real. Contemplan criterios como la superficie del local, la facturación, los gastos fijos o el alquiler.