Nace una plataforma dedicada al turismo científico en Galicia

El sello de calidad en turismo científico Observer ha lanzado una plataforma con destinos en Galicia. Se trata de una propuesta que llega, a través de la web observersciencetourism.com, como pionera en este tipo de escapadas en Galicia y prevé ofrecer en los próximos meses propuestas también en el ámbito estatal e internacional.

Una de las apuestas de la web pasa por escapadas a Os Ancares y O Courel, abarcando los concellos de Becerreá, As Nogais, Triacastela, Pedrafita do Cebreiro, Samos, O Incio, Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, Vacía, Ribeira de Piquín, A Fonsagrada y Negueira de Muñiz.

La web garantiza la calidad para viajes de ocio relacionados con la ciencia en cuanto a patrimonio natural, actividades, personal cualificado, conservación de la biodiversidad, información específica y restauración y alojamiento.

Para acceder a la plataforma tan solo es necesario registrase como usuario para encontrar destinos relacionados con la Astronomía, la Geología, Botánica o Historia y consultar información especializada y veraz sobre los mismos.

Además, cuenta con un planificador de viajes, con la opción de agregar actividades de formación en Turismo Científico de calidade certificada, por lo que sólo ofrece los servicios de establecimiento que cumplan con unos estándares de calidad establecidos por Observer.

La plataforma fue presentada este miércoles en el Cititus de la Universidade de Santiago de Compostela, en el marco del proyecto CONTUR 4.0.