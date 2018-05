As obras en Rande causan novas retencións en sentido Vigo e colas en Vilaboa

A autoestrada AP-9 rexistrou retencións e tráfico lento á primeira hora da mañá deste luns na ponte de Rande en sentido a Vigo polas obras que se realizan neste tramo da autoestrada.

Segundo trasladaron a Europa Press fontes do Centro de Xestión de Tráfico do Noroeste, dependente da Dirección Xeral de Tráfico (DXT), á primeira hora da mañá deste luns rexistráronse retencións e tráfico lento de máis dunha hora.

Así, atribuíron estas incidencias ás obras na Ponte de Rande, polas que hai un carril do troncal da ponte cortada á circulación. Desta forma, houbo tráfico lento para os condutores procedentes tanto de Pontevedra, que ían polo carril central habilitado, como para os do Morrazo, que ían polo carril exterior.

En todo caso, estas fontes aclararon que non houbo ningún accidente e que non se produciu un colapso do tráfico na ponte, senón que os vehículos víronse obrigados a circular "lentamente". Esta afectación alargouse ata as 10,30 horas, aproximadamente. Estas incidencias repítense case a diario polas obras da Ponte de Rande.

O Ministerio de Fomento informou a pasada semana que prevé que o próximo 31 de maio finalicen estes traballos de rehabilitación de Rande "que afectan o tráfico", aínda que seguirán outros, en concreto de pintado da ponte pola parte inferior e uns traballos arqueolóxicos.

