"El objetivo es terminar el máster, buscar un trabajo y emprender"

Diego Guardia Gamarra es uno de los estudiantes beneficiarios de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (Beme). Solicitó la beca y regresó de Bolivia después de que su hermano la pidiese hace cuatro años y medio y lo animase para que lo hiciese él también.

¿Cómo ha sido su experiencia?

Muy buena. Mi hermano ya había solicitado esta beca y estamos muy contentos. Nuestro bisabuelo nació en Galicia, en Lobios (Ourense), y tras huir de la Guerra Civil mi abuela nació en un campo de refugiados en Francia. De allí marcharon a Bolivia, donde después nacimos nosotros. Como vi que mi hermano solicitó la beca, vino aquí a España y está contento, decidí hacerlo yo también.

¿Cómo valora la beca?

Muy positivamente. Estoy estudiando en el campus de Lugo de la USC, cursando el Máster en Dirección de Actividades Educativas en la Naturaleza. Es muy bonito porque aprendes acerca de muchos ámbitos y se viaja mucho. Hemos ido por muchos lugares hermosos de Galicia para así conocerlos.

¿Cuál sería su objetivo una vez finalice el máster?

El objetivo es terminar el máster, buscar un trabajo aquí y poder emprender, porque mi carrera es en Administración y Dirección de de Empresas (Ade) y aquí la Xunta apoya mucho al emprendimiento, así que realmente es un sueño poder realizar todo esto.

¿Cómo valoraría usted la formación académica en la USC?

Considero que tenemos la gran suerte de contar con unos profesores y unos programas formativos de mucha calidad. Los docentes ofrecen además un trato cercano con los alumnos, que es algo muy importante, y la formación de la USC tiene un gran prestigio.

¿Qué hacía usted en Bolivia antes de venir a Lugo?

Vivía en la ciudad de Cochabamba, donde trabajaba en una ONG dedicada a las energías renovables y lo compatibilizaba con una actividad de emprendimiento, impartiendo talleres y conferencias sobre desarrollo personal. En septiembre del año pasado llegué aquí y mi experiencia está siendo muy buena, porque además de los estudios he conocido a mucha gente, sobre todo a las personas del máster, y estoy conociendo Lugo, que tiene muchísimas rutas y senderos en la naturaleza.

¿Cuál ha sido el papel de la Oficina Integral de Retorno en el apoyo a su llegada?

Muy importante. Yo llegué y no sabía muy bien cuál era el procedimiento a seguir como emigrante retornado. Gracias a esta oficina he podido hacerlo todo. Me han ayudado muchísimo, con mucha paciencia y un excelente trato personal. Si no hubiese sido por ellos habría sido mucho más complicado el poder realizar todo el proceso y cumplimentar los formularios y la documentación.

¿Animaría a otras personas a solicitar las Beme?

Por supuesto. Es una grandiosa oportunidad poder venir aquí, a la tierra de nuestros antepasados, a conocer a esta gente, la comida, y poder aprovechar todas las oportunidades que surgen a raíz de todo esto. Además Lugo es una ciudad preciosa, me encanta. Es una ciudad muy acogedora que combina la naturaleza con una historia y un patrimonio espectaculares.