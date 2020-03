El Obispado de Compostela pide retirar el agua bendita y evitar los besamanos

El Obispado de Santiago de Compostela ha invitado a retirar el agua bendita de las iglesias y a evitar el besamanos y cualquier forma de contacto físico en los templos como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus.

En un comunicado basado en las directrices de las autoridades administrativas y religiosas, aconseja "evitar dar la mano y otras formas de contacto físico en el rito de la paz" y añade que "es posible prescindir de este rito en estas circunstancias".

También exhorta a que "los sacerdotes y ministros extraordinarios que distribuyen la comunión durante la eucaristía, se laven las manos antes y después de este momento".

Además, aconseja a los sacerdotes que "tengan un espray o líquido desinfectante en las sacristías y lo usen antes de celebrar los actos de culto".

El Obispado compostelano recomienda, asimismo, que "las muestras de devoción y afecto hacia las imágenes", especialmente en Cuaresma y Pascua, sean "sustituidas por otras como la inclinación de cabeza ante las imágenes sagradas".

Añade que "es necesario evitar todo tipo de contacto físico con cruces, medallas, escapularios, etc. que ya hayan sido besadas por otros fieles, facilitando, además, una mayor rapidez que evite aglomeraciones innecesarias" como medida preventiva.

"Los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela participamos de la creciente preocupación, los temores y ansiedades de la población por la rápida propagación del coronavirus a nivel mundial", apunta la nota.