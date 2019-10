A importancia de ensinarlle aos nenos o teléfono de emerxencias

No momento menos pensado, un menor pode verse na necesidade de dar un aviso ao 112, como sucedeu este martes en Antas de Ulla logo de que o chofer dun autobús escolar sufrira unha indisposición e o vehículo se saíra da estrada.

Por iso, desde o Emerxencias Galicia destacan a importancia de ensinarlle aos fillos cal é o teléfono de Emerxencias.

Una regla nemotécnica que axuda a memorizar o 1-1-2 é a de asociar os números con diferentes partes do rostro: unha boca, un nariz e dous ollos.

Unha nena alerta ao #112Galicia da indisposición do condutor do autobús que os levaba a casa, en Antas de Ulla. Para a atención do doente, desde o 112 informouse a Urxencias Sanitarias-061, que enviou o helicóptero. Malia que o bus saíuse da vía, os nenos están ben. pic.twitter.com/kKuwbD0Syz