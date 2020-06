O BNG denuncia un "pucheirazo" co sistema de voto por correo para o 12 de xullo

O BNG denunciou a posibilidade "dunha fraude electoral" no voto por correo "tal e como a Xunta está a propolo", xa que se trata dunha opción prevista para "casos excepcionais", pero o Goberno que preside Alberto Núñez Feijóo propono "de forma expansiva, utilizando aos traballadores do servizo postal sen que existan as debidas garantías democráticas".

"O BNG quere denunciar que o voto por correo, tal e como está previsto neste momento, non ten as garantías democráticas. É necesario esixir a orixe e a emisión de todos os votos e non entendemos que se poida dar cabida á posibilidade de que, sen ningún tipo de xustificación, póidase facer un voto masivo a través do persoal de correos", advertiu a coordinadora de campaña do BNG, Goretti Sanmartín.

Neste sentido, advertiu de que a situación "pode terminar por ser unha fraude electoral, un carrexo de votos a través dunha extensión inaudita de voto por correo".