O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que o Goberno galego aprobará os próximos orzamentos autonómicos "dentro do prazo legal" a pesar das "limitacións" que existen ao "non coñecer a senda de déficit" e as entregas a conta do ano que vén.

"Négome a que o desgoberno doutras institucións prívelles aos galegos de novos proxectos con recursos adicionais", manifestou Feijóo, que deixou claro que "Galicia funciona e non vai pararse".

"A diferenza do que pasa no conxunto de España, (Galicia) seguirá tendo certezas e unha delas son os orzamentos en data. Como sempre", subliñou o máximo mandatario autonómico.

Todo iso nun discurso no que o presidente da Xunta destacou que o seu Executivo xa prepara o Plan Estratéxico 2021-2030, "un modo de xestionar que está avalado no fondo e na forma polos dous anteriores".

"FALTA DE GOBERNO". Feijóo fixo este anuncio nunha intervención cargada de críticas á situación política do Estado. "A falta dun goberno que tome decisións réstanos forzas ante os desafíos e non favorece o crecemento. Vai en contra, e por iso pido responsabilidade", sinalou.

"Ningunha campaña electoral debería facernos esquecer que hai un país que xestionar", sinalou o máximo mandatario autonómico, que criticou que se fale de "enquisas, partidos, de siglas, de candidatos, de listas... e pase a un segundo plano o que debería ser o máis importante: que está a facer España e que vai facer España para evitar unha nova crise", considerou.