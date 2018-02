Núñez Feijóo vuelve a alimentar los rumores sobre su futuro

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volvió a alimentar este miércoles los rumores sobre su futuro durante la sesión de control en el Parlamento de Galicia. En un contexto en el que todas sus palabras se examinan con lupa y se interpretan y reinterpretan en clave de un posible salto a Madrid para suceder a Rajoy o de un cuarto intento de conquistar la Xunta en 2020, el de Os Peares abrió la puerta a esta última opción.

Fue en el cara a cara con el portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, que momentos antes había insinuado que el Partido Popular lo estaba castigando a él y a Galicia por intentar sobresalir.



"O que lle importa a un candidato á presidencia da Xunta é que a xente o vote par seguir gobernando e non está mal o castigo de gobernar durante 12 anos", ironizó el presidente gallego en su réplica, para inmediatamente añadir: "Que me sigan castigando deste xeito, que é seguir votándome cada vez que me presento ás eleccións".

Tras esta afirmación, la maquinaria de la rumorología y las quinielas ya se puso en marcha al disponer de nuevo combustible, algo que ocurre casi a diario con Alberto Núñez Feijóo desde que en 2016 logró su tercera mayoría absoluta y la única de la España autonómica.