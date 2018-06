Núñez Feijóo: "Soy algo en política por los gallegos y no les voy a fallar"

Alberto Núñez-Feijóo ha dado este lunes la sorpresa al anunciar su intención de quedarse en Galicia y no concurrir en la carrera para relevar a Mariano Rajoy como líder del PP, una carrera que sigue más abierta que nunca ahora que ha renunciado uno de los favoritos entre los dirigentes del partido.

"No puedo fallar a los gallegos porque sería también fallarme a mí mismo"

El presidente gallego ha puesto fin a la incógnita sobre su futuro en una reunión de la junta directiva regional del PP, ante la que ha recordado que se comprometió a cumplir su mandato en el Gobierno autonómico hasta 2020.

"No puedo fallar a los gallegos porque sería también fallarme a mí mismo", ha dicho un emocionado Feijóo en su discurso ante los dirigentes del PPdeG en el jardín de un hotel en Santiago.

Ha señalado que el PP no daría un buen mensaje si él fuese elegido presidente del partido "siendo incoherente y faltando a su palabra" a los miles de ciudadanos por los que hoy es "algo en política".

Feijóo ha prometido en cualquier caso que seguirá trabajando por el PP desde Galicia y se ha mostrado "profundamente convencido" de que el partido tiene "futuro y personas muy capaces para liderar esta nueva etapa con acierto".

La renuncia de Feijóo a luchar por liderar el PP deja abiertas todas las opciones, a la espera de que tomen una decisión las otras dos dirigentes que, junto con el presidente gallego, más han sonado para concurrir en esta carrera: la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

Cospedal tiene mañana por la mañana junta directiva regional del PP de Castilla La Mancha, que preside, y donde se espera que diga si se va a presentar al congreso extraordinario. Soraya Sáenz de Santamaría se mantiene en silencio y aún se desconoce cuál será su decisión.

Quienes se lo piensen aún tienen, en cualquier caso, hasta el miércoles a las dos de la tarde para decidirse.

La otra sorpresa de la jornada la ha dado el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, cuando ha anunciado por Twitter su intención de presentarse.

Más tarde, en declaraciones a la prensa, Casado ha defendido ser el candidato que puede volver a ilusionar a los votantes del PP, y ha considerado que ha llegado el momento de que una nueva generación, la suya, lidere el partido.

El vicesecretario de Comunicación del partido ha tenido cierto reproche para sus posibles rivales, al subrayar que él no iba a "arrastrar los pies" y esperar más para dar el paso y al lamentar que la incertidumbre de estos días haya podido hacer pensar a los militantes que nadie quería liderar la organización.

"Yo sí quiero presidir el PP, no hay que esperar a que venga el futuro sino que hay que salir a conquistarlo", ha dicho Casado, quien por otra parte ha recordado que ha trabajado tanto con José María Aznar como con Mariano Rajoy y ha prometido que siempre defenderá el legado de ambos y de Manuel Fraga.

La unidad de España, la defensa de la familia y la lucha contra el terrorismo han sido algunos de los principios que Casado ha prometido guardar, y también ha advertido de que el partido "tiene que recuperar la honestidad y la eficacia en la gestión como seña de identidad".

El anuncio de Casado ha causado sorpresa entre los dirigentes del PP, e incluso ha "descolocado", como ha apuntado un dirigente regional. Hay quienes lo han atribuido a la tardanza de pesos pesados como Feijóo o Soraya Sáenz de Santamaría en confirmar sus intenciones.

Todo en una jornada en la que el exministro José Manuel García Margallo ha insistido en su intención de presentarse porque cree contar con los avales aunque aún no los ha presentado.

Margallo ha admitido esta mañana que estaba esperando que Feijóo diese el paso, pero como no lo ha hecho entonces ha decidido seguir. "Si se hubiese llegado a un acuerdo yo hubiese dado un paso atrás. Ahora hay mucha gente que se ha comprometido con mi candidatura, ya no me pertenece", ha aclarado.

También sigue en la carrera el responsable de Relaciones Exteriores del PP, José Ramón García Hernández, quien se ha definido esta mañana como "el candidato de la ilusión y de los afiliados" y ha recalcado que espera que la cúpula del partido respete el resultado de las primarias.

Y hay otro nuevo candidato, el valenciano José Luis Bayo, que en su momento también aspiró a presidir el partido en esa comunidad.

Bayo es el único que ha presentado ya sus avales, y esta tarde ha señalado a la prensa que la suya es una candidatura "sin mochilas de absolutamente nada", además de contar con las "manos limpias" para abordar la regeneración que piden los militantes.