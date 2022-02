La Xunta inicia una nueva etapa pospandemia centrada en la recuperación de la sanidad y la economía, pero Feijóo también mira de reojo a las elecciones municipales del año que viene.

Fin de las restricciones. ¿Acabó por fin la pandemia o es pronto?

Ese dato es científico y lo tienen que dar los científicos. Cuando un microbiólogo, un inmunólogo y un preventivista lo digan de forma consensuada, yo tomaré nota. Después de que el Gobierno declarase ya tres veces finalizada la pandemia, yo prefiero seguir con el mismo manual. Pero los datos de mortalidad y de ocupación hospitalaria son esperanzadores.

Tras dos años de gestión de la pandemia, ¿qué nota se pone?

La nota nos la pusieron la Comisión Europea, las sociedades científicas y los propios resultados. El porcentaje de mortalidad de Galicia en toda la pandemia fue de 111x100.000 y en España, 200x100.000; somos la comunidad peninsular con menos mortalidad pese a tener más población mayor vulnerable y tenemos el mayor porcentaje de vacunación. El comité clínico gestionó muy bien la pandemia con la complicidad de los gallegos, que fueron y siguen siendo muy responsables.

La pandemia dejó secuelas en la sanidad, sobre todo en Atención Primaria. ¿Cómo llegamos al punto de esperar cita una semana?

Por tres razones. Porque antes de la pandemia ya teníamos el problema de la falta de médicos en Primaria, del que alertamos en 2018; porque hay migración de médicos de familia que aprueban el MIR hacia Urgencias, ya que lo prefieren a un centro de salud del rural; y porque durante la pandemia dejó de atenderse a alguna gente con carácter presencial por razones de espacio.

¿Qué puede hacer la Xunta?

Hicimos un estudio minucioso de todos los actos sanitarios en Primaria que reveló que aquellos en los que solo puede intervenir el médico representan el 40%. En base a eso, vamos a desburocratizar su labor con médicos no especialistas y jubilados y con enfermeras comunitarias, para que tramiten altas, bajas, recetas, consultas por patologías banales... y que el médico se dedique exclusivamente a lo clínico. También invertiremos en 52 centros de salud, en tecnología y estamos haciendo varios hospitales a la vez. Convocaremos 106 plazas de médicos especialistas de Atención Primaria de forma excepcional para quien aprobó el MIR, para que accedan solo con un concurso de méritos. Y daremos más puntuación a la prestación de servicios en centros rurales para concursos de traslados. En definitiva, estamos construyendo un nuevo Sergas. Y según el observatorio sanitario, la gente lo valora más que nunca y la especialidad con más puntuación es Primaria. La pandemia fue un test de resistencia extraordinario que dejó estrés y somos conscientes, pero yo estoy muy orgulloso del sistema sanitario público.

¿Y el papel del Gobierno central? Porque este no es un problema exclusivo de Galicia.

Necesitamos un MIR extraordinario, porque hay 6.000 médicos que se presentaron y no obtuvieron plaza mientras no tenemos profesionales ni para cubrir las jubilaciones. En segundo lugar hay que crear la especialidad de Urgencias para hospitales y una específica para Atención Primaria. Y la tercera cuestión es incrementar las plazas de formación MIR para que los servicios de salud podamos formar a más gente.

La otra gran secuela de la pandemia es la economía. La subida de precios ahoga a las familias. ¿Puede hacer algo la Xunta?

Tenemos la inflación más alta de los últimos 40 años y la bajada de PIB más grande de los países occidentales salvo Argentina: menos riqueza y precios más caros, algo difícil de soportar para las familias. ¿Y qué podemos hacer? Mantener la estabilidad política, lo que lleva a estabilidad en la economía y las cuentas públicas; después inyectar dinero para reactivar el trabajo y el consumo; y que los impuestos se moderen, porque el impuesto más injusto es la inflación, que afecta igual a quien gana 200.000 euros que a quien gana 18.000. Galicia bajó impuestos y hoy es la primera comunidad en pago de facturas a proveedores, tiene una presión fiscal de las más bajas de España, subieron las exportaciones y el índice de producción industrial está dos puntos por encima de España. Son datos esperanzadores.

¿Qué hará Galicia si el Gobierno va hacia la armonización fiscal?

Hay que decirle a la gente que esa propuesta significa subir los impuestos transferidos a las comunidades, sin eufemismos. El objetivo de la Xunta es hacer más llevadero este momento de subida de precios bajando impuestos, pero el Gobierno podría subir algunos como Patrimonio. Aquí tenemos un competidor fiscal muy importante que los políticos de Madrid desconocen que es Portugal, que ofrece el privilegio fiscal de no pagar impuestos diez años a quién se vaya a vivir allí, así que Galicia está especialmente perjudicada. Lo que pedimos es que el Gobierno respete nuestra autonomía fiscal. Y especialmente a las comunidades que cumplimos con el déficit y tenemos la deuda por debajo de la media no pueden obligarnos a subir los impuestos.

La crisis industrial no viene de ahora, pero el apagado de las cubas de Alcoa sí marca un antes y un después. Sinceramente, ¿cree que volverán a encenderse?

El aluminio está en precios récord en el mercado de Londres, lo que acredita el fracaso de la política energética del Gobierno en la producción de aluminio. Es especialmente doloroso, porque veníamos advirtiendo desde 2018 que con el planteamiento energético del Gobierno íbamos a cerrar las cubas. Nos engañaron con el estatuto electrointensivo y después Alcoa intentó cerrar a través de un Ere, que paramos en colaboración con el Gobierno. Pero ahora Alcoa compra el apagado de las cubas pagando las nóminas de trabajadores y auxiliares hasta 2025. ¿Qué hará Alcoa en 2024? Dependerá del precio de la luz y eso depende del sistema energético español. Pero si en el momento en el que el aluminio está más caro no las encienden... ¿qué garantías tenemos de que lo hagan nen 2024?

No se le ve muy optimista.

Si hay un cambio en la política energética y se abarata el precio de la luz con contratos a largo plazo y parques eólicos que dediquen hasta el 40% de su producción a las electrointensivas... Le propuse a la ministra un pacto para la instalación razonable y respetuosa de parques eólicos, pero en Galicia el BNG y cada vez más alcaldes del PSdeG montan una plataforma en contra en cada sitio. La mayoría de los parques que son disparatados los está registrando el ministerio con el informe negativo de la Xunta, así que mientras estemos aquí no se van a hacer. Los parques que tramita la Xunta cumplen la legislación. La única expectativa para Alcoa es presentarle un proyecto energético a un precio que dé posibilidades de producción. Si no, las cubas no se encenderán.

Otro antes y después en la industria gallega lo puede marcar la planta de fibras textiles de Altri. ¿Qué posibilidades reales tiene?

Altri es un proyecto donde trabajamos con enorme ilusión, único en España y que priorizamos en todas las reuniones con el Gobierno central. Y dada la situación en la que quedó Lugo con el apagado de las cubas, planteamos a Altri y sus socios la posibilidad de que se ubique en Lugo. Me consta que hay propuestas para otras provincias, pero desde el debate de autonomía la Xunta siempre planteó Lugo.

¿Y dónde en Lugo?

Eso le corresponde a la empresa, que va a invertir 800 millones de euros. Le planteamos que en Lugo hay recurso, el eucalipto, que también lo hay en el norte de A Coruña y sabemos que hay intereses para que la planta se lleve fuera de Lugo, lo que es legítimo, pero la Xunta entiende que desde el punto de vista de planificación industrial y energética debe ir a Lugo, donde hay eucalipto, agua y energía, las tres cuestiones básicas.

¿Agua dulce?

Sí. Una depuradora para millones de litro de agua salada haría que la tonelada de fibra textil no fuese rentable.

¿Cuándo se decidirá?

Si no es este mes, será en un mes. Yo espero convencer a los inversores con argumentos y datos de que Lugo puede albergar la planta; y si al final es otro lugar, el Gobierno lo lamentará.

¿Y a la empresa le convence Lugo?

Yo creo que sí, pero la empresa vio muchos emplazamientos, también fuera de Lugo. Si Altri busca emplazamiento, se supone que va en serio. Entiendo que sí. A mí el presidente de Altri me vino a ver y me dijo que quería hacer la fábrica y ya desembolsaron varios millones de euros. Pero aquí hay un consejo de administración y la decisión estratégica no es fácil de tomar. La cabecera del proyecto es portuguesa, pero hay socios gallegos.

El PSdeG apuesta por A Mariña.

El PSOE nos dijo inicialmente que este proyecto era humo y nunca nos hizo una propuesta de una fábrica así. Después, cuando pro-pusimos la provincia de Lugo se mantuvo en silencio, pero de repente cuando se pagan las cubas en Alcoa el PSdeG intenta desviar su responsabilidad diciendo que una industria en la que no tuvo ningún interés tiene que ponerse en A Mariña. Esta es la historia, en la que el PSdeG tiene un antes y un despues de Alcoa.

La Xunta se queja mucho del reparto de fondos europeos por parte del Gobierno. ¿España nos roba?

Yo nunca diría eso porque es un disparate y un engaño a la gente. Lo que digo es que quiero un reparto de acuerdo con unos criterios y con transparencia. Galicia recibió algo más de 600 millones, el 6%, pero estamos en el puesto 11 en fondos per cápita y de las diez primeras autonomías, nueve son del PSOE y una, Castilla y León, que está en campaña. ¿Así que cómo podemos tomarnos en serio este tipo de cosas? Presentamos proyectos sólidos en textil, automoción, agroalimentación, medicina de precisión... No hay un comité para la selección de fondos, se deciden en Moncloa, y eso pone nerviosa a la economía productiva. Y hay otro problema, que el dinero no llega a las empresas. Va muy lento y hay cientos de millones sin repartir.

Tenemos Ave y tenemos Xacobeo. ¿Es 2022 el año de Galicia?

Será un año importante porque el Ave nos puso en el mapa europeo, pero los trenes Avril no se pueden retrasar más y quedan dos cuestiones prioritarias: la conectividad con Lugo y con Portugal.

Llegan las municipales. ¿Repetirá Carballo de candidato en Lugo?

A mí me interesa hablar de candidaturas, no de candidatos. Y la de Lugo ganó con contundencia las municipales de 2019, donde hay un cansancio enorme con el doble gobierno de PSOE y BNG. Cero que en las próximas elecciones esos mil y pico votos que nos faltaron para la mayoría absoluta se van a conseguir. ¿Con qué candidato? Lo decidirá el congreso local del PP. Pero la candidatura de Carballo logró resultados excepcionales y solo una carambola de última hora prolongó ese bigobierno extenuado.

Así que los resultados de 2019 son un aval para Ramón Carballo.

Insisto en que los candidatos se acreditan en los congresos locales. Pero en Lugo el ciclo del socialismo se acabó en 2019 y espero que podamos abrir una nueva etapa, porque se lo merece. Todas las grandes inversiones en la ciudad son de la Xunta. Estamos construyendo un barrio nuevo en A Residencia, con un centro de salud integral, un centro de empleo aeronáutico, una central de biomasa y llevamos allí la residencia de la Fundación Amancio Ortega. También ampliamos el polígono de As Gándaras, invertimos en vivienda y vamos a hacer 50 más en O Castiñeiro, actuaremos en la iglesia y monasterio de San Francisco y en el claustro de la catedral, dedicamos 600.000 euros anuales a mantener la muralla, hay 6 millones para la intermodal y vamos a hacer dos nuevos colegios y a ampliar cinco... Frente a eso hay un hecho muy revelador de cómo funciona una colación agotada de PSOE y BNG: el auditorio.

Iba a preguntarle por él.

Me lo pidió Orozco cuando llegué a la presidencia, en una crisis sin precedentes, pero su argumento era que Lugo era la única ciudad sin auditorio. Por eso, a pesar de tener 2.000 millones menos de presupuesto, sacamos dinero de donde no lo había y lo hicimos. ¿Cuál es mi sorpresa y decepción? Que cuando lo acabamos con un enorme esfuerzo, no se quiere recibir. ¡Jamás me ocurrió eso! En junio de 2020 se firma el acta de recepción y sigue sin abrir, lo que tiene mucho que ver la falta de sintonía de BNG y PSOE en cultura. Pero que se recojan 3.000 firmas en una semana para su apertura es un buen síntoma.

Si le salen bien al PPdeG las municipales, ¿volverá a presentarse usted a las autonómicas?

Voy a trabajar para que al PPdeG le salgan bien las municipales. Tenemos un proyecto para cada ciudad y cada provincia y lo estamos ejecutando. En el caso de Lugo, salvaguardar su su capacidad inustrial y mejorar su conectividad. Se puede comparar la autovía Nadela-Sarria que estamos ejecutando con la parálisis de la de Lugo a Ourense o el retraso de las de Lugo-Santiago o A Mariña por parte del Gobierno central. Esto es de lo que estamos hablando y no de las autonómicas, cuando no llegamos ni al ecuador de la legislatura.

¿Está el PPdeG cohesionado en Lugo tras el desencuentro entre Elena Candia y Balseiro?

Están trabajando en el mismo equipo. Balseiro es un activo del partido que tiene compromiso, a a mí me consta y Candia lo sabe. Y a ella le corresponde elegir a su secretario general.

¿Tiene más feeling con Formoso que con Caballero?

Gonzalo fue portavoz y candidato a la Xunta y no sacó buenos resultados, aunque tuvo pocas oportunidades en el tiempo. El alcalde de As Pontes es un secretario general con el que me entendí muy bien antes de liderar el PSdeG y espero mantenerlo. Aunque es cierto que su primer nombramiento fue impactante: designar número uno del PSdeG a una persona que tiene relación familiar con uno de los mayores casos de corrupción y que lo tenga que pagar un funcionario público con una sentencia del Supremo de cinco años de cárcel... Yo no pagaría ese peaje para presidir del PPdeG y no le oculto mi decepción, aunque intentaré dialogar con Formoso, pese a que no está en la vida parlamentaria.

Con el BNG sí que se ve un PP más beligerante y esa polarización eclipsa a los socialistas.

El problema es que el PSdeG, al quedar tercero, entró en una crisis interna y disminuyó su protagonismo parlamentario; mientras el BNG se convirtió en mayoritario de la oposición. Pero yo intento contestar y tener el mismo trato con ambos. En todo caso, el BNG usa una táctica sorprendente: criticar las decisiones del Gobierno o incluso imputarlas a la Xunta, como crisis industrial, la subida de precios o la falta de médicos, y al momento seguir gobernando con aquellos a los que critica. En Lugo, el PP ganó la Diputación y el Concello, pero los tiene el PSOE gracias al BNG. Pero creo que la gente empieza a darse cada vez más cuenta de todo esto.