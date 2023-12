La número dos de Podemos Galicia dimite y se integra en Sumar

La secretaria de Organización de Podemos Galicia, Gloria Alonso, ha dimitido de su cargo y cursado baja como inscrita de la formación morada. Tras este paso la dirigente se ha unido al proyecto de Sumar Galicia, formación que presentará su dirección este jueves.

Mientras tanto, en Podemos, la Secretaría de Organización pasa a ser ocupada por la ferrolana Susana López, anterior Secretaria de Finanzas.

Villoslada y otros fichajes del partido de Yolanda Díaz

La promotora de Sumar Galicia se presenta este jueves públicamente con 50 nombres tras su constitución el pasado mes de noviembre. Su objetivo era incluir a personas de todo el espectro de la izquierda a la izquierda del PSOE y, finalmente, han logrado fichar al ex diputado socialista Juan Díaz Villoslada, a la hasta hace una semana secretaria de Organización de Podemos Galicia, Gloria Alonso Domínguez, y al que fue portavoz del BNG en Teo, Manuel Barreiro, muy crítico con cómo se gestionó el relevo en la formación nacionalista y que acabó abandonando la formación.

Sobre la incoporación de Gloria Alonso, Podemos Galicia ha querido precisar a los medios que pidió la baja como inscrita de la formación morada el pasado lunes día 11 y que su puesto ha pasado a estar ocupado por Susana López, anterior secretaria de Finanzas. En este sentido, se trata de la única figura de la ejecutiva de Borja San Ramón y su entorno que ha dado este paso, por lo menos, que haya trascendido hasta este momento.

Algunos de los nombres de la promotora ya eran conocidos. Además de su portavoz, Paulo Carlos López (que estuvo vinculado al BNG y a Compromiso por Galicia), forman parte de ella nombres como el del ex alcalde de Ferrol Jorge Suárez y el catedrático y vicesecretario de la Academia Galega Henrique, además del propio portavoz; las diputadas gallegas de Sumar –Marta Lois y Verónica Martínez Barbero–, los asesores del Ministerio de Trabajo Manolo Lago (ex diputado también en el Parlamento) y José Manuel Sande (ex senador y ex concejal de Marea Atlántica); el ex secretario general de CC OO en Galicia, Ramón Sarmiento Solla; la responsable de LGTBI de UGT-Galicia, Laura García Parada; y la delegada sindical de la CIG y activista del movimiento feminista, Rocío Núñez Rúa (próxima a Marta Lois y que ya participó en la campaña de las generales).

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha estado durante los días festivos del puente en Galicia en un viaje de carácter privado, según las fuentes consultadas por Europa Press, aunque, en este tiempo, aprovechó para supervisar la situación de su partido.

Después de que hace un par de semanas ella misma comprobase la evolución de la constitución de Sumar Galicia aprovechando una visita a Vigo para la presentación de un libro, en donde anunció la incorporación del ex senador (también a su gabinete del ministerio); su presencia estos días pasados también sirvió para avanzar en los contactos en la candidatura de Sumar, que sigue sin persona candidata para encabezar la lista para las autonómicas y en la que se ha querido incorporar a todo el espacio que se quedó fuera de candidaturas y que formó parte de las mareas (incluida Anova, que pidió el voto para el BNG en las generales pasadas).

Además de esas formaciones, en la promotora figuran otros miembros de mareas, como la que fue concejala de Compostela Aberta Noa Morales, la que fue candidata al Senado en las pasadas elecciones por Sumar Marilar Aleixandre, el ex alcalde de A Pobra Xosé Lois Piñeiro, muy ligado también a Marta Lois o Esthel Sobrado Janeiro, que en 2012 fue en las listas de Democracia Ourensana pero que después se ligó a una de las mareas que hubo en la ciudad de As Burgas.