"O número medio de alumnos por profesor xa é dos mellores de España e vaise mellorar"

Este profesor universitario doutor en Xeografía con experiencia en política local leva dende 2015 as rendas do ensino galego, unha responsabilidade que só aparcou por dous anos para centrarse na carteira de Cultura e Turismo coa gallo do Xacobeo 2021. Ante un mapa educativo que se adentra nuns anos de fondas mudanzas, como consecuencia do acordo que a consellería asinou con sindicatos do ensino en outubro, e que afronta o desafío de casar o desenvolvemento das competencias dixitais coa adquisición de destrezas básicas como a comprensión lectora ou a escritura manuscrita, Román Rodríguez (Lalín, 1968) pon en valor que o curso arrinca "con menos alumnos pero moitos máis profesores". Entre as súas grandes metas figura erradicar o fracaso escolar logrando que "todas as persoas de 18 anos" se titulen para achandarlles o paso a un mercado laboral hipercompetitivo.

O curso comeza cun récord de docentes, con máis de 31.600. Aínda así, esta semana houbo protestas nas que se demandaron máis profesores para algúns centros...

O sistema educativo ten unha enorme dimensión, con máis de 1.100 centros e hai unha mobilización de recursos humanos e materiais enorme. O conxunto da sociedade percibe que a normalidade é a tónica xeral no inicio do curso, máis alá de cuestións concretas que teñamos que corrixir ou reavaliar. Vanse buscando solucións sempre que os planteamentos entren nunha lóxica e coherencia. O marco é moi claro: temos menos alumnos pero máis profesores. A partir de aí, este ano é moi particular porque planteamos un reordenamento da organización dos centros con medidas orientadas a mellorar a atención ao alumnado e á diversidade. Estamos mellor que o ano anterior en moitas variables, como a atención á diversidade, e estaremos peor que o ano que vén, porque as medidas que imos aplicar son progresivas.

Por que quedou para outubro a incorporación dos expertos en pedagoxía terapéutica, de audición e linguaxe do Programa Proa+, que é unha pata do plan Mega polo que se van sumar 400 profesionais de reforzo aos centros?

Estamos na maior modernización dos últimos 30 anos e temos por diante retos demográficos, sociais, laborais e tecnolóxicos. O que queremos é deseñar instrumentos que nos permitan canalizar a actividade educativa por esas vías. Aí están o Plan Mega, o FPGal360 ou o segundo Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica. No caso do Mega, que está conformado por seis programas, un piar é a atención á diversidade e aos colectivos máis vulnerables, dotando de profesorado de reforzo as aulas nas que, unha vez se estableza a ponderación dos alumnos con discapacidade que recollemos no acordo de outubro, se pase por enriba das ratios fixadas. Aquí entran en xogo dous plans: o Promociona e o Proa+. Este último é un programa tradicional de cooperación do Estado, que nolo certificou tarde. Por iso estamos lanzando a convocatoria estes días e a dotación de profesorado farase en torno a finais de setembro e inicios de outubro.

Entre tanto, a atención a eses alumnos terá que ser cuberta...

Temos uns días un pouco peores por diante, pero non se pode facer doutro xeito polo marco administrativo no que nos movemos. Pero partimos dunha boa base no sentido de que Galicia xa é hoxe a comunidade que máis e mellor atende aos alumnos con necesidades educativas especiais, segundo datos do ministerio. Recoñécesenos como o ensino máis equitativo de España e o modelo máis inclusivo. Hai un cadro de persoal moi elevado para atender estas necesidades e este ano aínda imos mellorar máis porque é básico reforzar a atención a quen máis o precisa.

A Confederación de Anpas Galegas pide máis docentes para compensar a redución do horario lectivo en infantil e primaria de 25 a 23 horas.

Segundo os datos que vén de publicar o Ministerio de Educación, Galicia é a comunidade, xunto con Cantabria e Estremadura, que mellor ratio de profesor-alumno ten de España. É dicir, a relación entre número de docentes e alumnos é das mellores. E iso sen ter en conta o acordo de outubro, pois con el incluso se vai mellorar. Todo é discutible, pero hai que ter en conta o marco xeral. A poboación escolar non está distribuída de xeito homoxéneo polo territorio, de maneira que, por desgraza, hai que facer axustes nunhas zonas pola caída demográfica e noutras hai que reforzar o servizo. Nalgunhas zonas hai que pechar unidades e noutras, abrilas. Neste anos, falamos de que en todas as etapas educativas, excepto a FP, temos 3.300 alumnos menos. E nos anos pasados houbo máis baixadas. Non obstante, o profesorado sube.

Con máis de 1.200 centros, algún con máis de 40 anos, pediulle por carta á ministra de Educación que crease un fondo para contribuír ao financiamento das obras, unha demanda que foi reiterada polo Parlamento. Obtiveron resposta?

Todas as comunidades temos unha situación moi parecida. En Galicia, temos 1.600 edificios. Son un servizo de proximidade, pois o 93% dos concellos ten un centro educativo, cando en España a media é do 50%. A idade media é semellante en todo o país: 45-50 anos. Fixemos a reclamación en varias conferencias sectoriais, comunidades do PP e incluso do PSOE. Nós poñemos recursos e vimos de finalizar o primeiro Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica cun investimento de 278 millóns e 2.700 intervencións. Pero nunca é suficiente. Unha ministra do Goberno de Sánchez dixo que nos ía saír o diñeiro polas orellas. Se iso é así, por que non se fai un plan nacional para axudar ás comunidades a ter un parque inmobiliario educativo axeitado aos novos tempos? Se existen eses fondos europeos tan expansivos, sería un bo destino xa que na educación está o futuro de Galicia e España. Temos feitas moitas demandas e, ata o momento, sempre topamos cunha cerrazón dificilmente entendible.

Unha cousa é o acceso ao servizo educativo, que é gratuíto, e outra os gastos aparellados. Non pagamos o médico, pero si un pouco das medicinas

Como encaixa o rexeitamento á gratuidade universal dos libros de texto que defende a oposición e que testara o bipartito coa gratuidade da matrícula dende as escolas infantís ata a universidade?

É moi sinxelo de entender se non se intenta manipular. Unha cousa é o acceso ao servizo educativo e outra os gastos que leva aparellados. Nun hospital ou centro de saúde, unha persoa entra pero ten que pagar un pouco polas medicinas e non se lle cobra o médico. Na educación, o servizo está absolutamente garantido, pero hai elementos que son necesarios para desenvolver a actividade que se pagan. Nós facémolo dun xeito xusto dende a nosa perspectiva, priorizando máis as familias que máis o precisan. Entendemos que é a forma máis xusta de que haxa unha equidistribución da renda. Desde a perspectiva do Estado como equidistribuidor non se entende como a esquerda fai unha constante presión política neste ámbito. Tamén é certo que na universidade se intenta conxugar a igualdade de oportunidades que xera a matrícula gratuíta cunha mínima esixencia para garantir a cultura do esforzo. Non é unha medida populista de café para todos.

No curso pasado houbo polémica con E-Dixgal. Foron moitos os centros que saíron da plataforma de contidos dixitais?

Comparativamente cos que se manteñen, que son 613, foi un número moi pequeno. Pero hai un debate social sobre o uso dos dispositivos móbiles en España e a nivel europeo...

Aí está o exemplo de Suecia.

En Suecia prohibiron o seu uso antes de quinto de primaria, como xa se fixara aquí antes. O que quero dicir é que temos que escoitar as familias. De feito, xa tivemos algunha reunión e metemos algunha mellora no sistema E-Dixgal cunha plataforma de contidos curriculares,cREAgal. Tamén fixemos resumos de pequenas unidades didácticas en función dos temas. Empezamos a mellorar un modelo que sempre foi híbrido, combinando o dixital co tradicional. Pero temos a obriga de dotar os alumnos de competencias dixitais, pois son vitais para o futuro. Ao mellor, os nenos de moitas familias só teñen contacto na escola coas ferramentas dixitais. Dito isto, unha cousa é o uso con control do profesorado e organización didáctica e outra é o mal uso ou abuso. E-Dixgal leva dez anos e fixemos un estudo para ver se hai diferenzas nos resultados educativos entre os alumnos E-Dixgal e os non E-Dixgal. Case non as hai.

Na FP, a taxa de empregabilidade pasou do 30% en 2009 ao 85-100%"

No Parlamento destacaba que lograron reducir o fracaso escolar do 27% da etapa do bipartito ao 9%. Hai marxe de mellora

Pensamos que si. Por iso creamos o plan FPGal360, pensado para detectar as vocacións e para que, se vemos algún risco de abandono, reorientar ao alumno. Para nós é moi importante que se titulen todos. Nunha sociedade tan tecnificada, condenamos a uns itinerarios vitais difíciles a unha persoa que saia á rúa sen unha preparación e sen coñecer un oficio ou ter unhas destrezas. Temos que evitalo e a nosa intención é que todos cheguen aos 18 anos con algún tipo de formación e cualificación.

Segundo o Ige, as empresas de máis de 9 traballadores tiñan preto de 12.000 vacantes sen cubrir no segundo trimestre. Máis dun 42% apuntaba á falta de candidatos cunha formación axeitada e un 20,5%, ao déficit de titulados nas disciplinas STEM. Por que segue custando encaixar a oferta educativa co que pide o mercado laboral?

Estámolo logrando coa Formación Profesional. No curso pasado tivemos a máxima matrícula, con 64.500 alumnos, e neste —no que se pechará a inscrición a finais de mes— contamos con superar esa cifra. O grande éxito da FP é a taxa de empregabilidade. No 2009 era do 30% e hoxe nos ciclos ordinarios é do 85% e nas FP duais, do 100%. Os directores dos centros son hoxe axentes de emprego.

A nosa intención é que todos cheguen aos 18 anos con algunha formación e cualificación"

Como se implementará en xuño a proba de acceso á universidade común acordada polas comunidades do PP?

Son as comunidades nas que vive o 70% da poboación de España. Facemos o que o ministerio non fai por vontade política. Hai cuestións que se poden unificar para facer unha proba o máis común e homoxénea posible e evitar a desigualdade. Ninguén entende que unha falta de ortografía penalice dun xeito en Tarragona e doutro en Lugo. Imos uniformizar criterios de avaliación e nas estruturas e contidos. Logo, cada comunidade ten as súas diferenzas. Nós temos que ter a proba de galego. O Goberno fixo unha antoloxía do disparate constante, con cambios e sobre-cambios. Agora que as comunidades nas que vive o 70% da poboación nos coordinamos para dar máis igualdade aos nosos alumnos, parece que lle molesta. É coma o can do hortelán.

Moitas das reivindicacións dos centros están a ser avaliadas"

No 2021, asinaron un protocolo coa USC para trasladar a Facultade de Formación do Profesorado ao campus para converter o edificio nun instituto no centro de Lugo. En que quedou o proxecto?

O apoio e o compromiso da Xunta son firmes. Estamos agardando que a universidade e a Deputación avancen na construción do aulario que acollería no campus de Fingoi aos alumnos que agora están na Anexa e, de xeito inmediato, entraremos nós. Ese aulario estará cofinanciado nunha alta porcentaxe pola Xunta. O que fariamos é crear prazas no centro da cidade de Lugo dentro da que quizais sexa unha das mellores mazás educativas de Galicia, situada no corazón da cidade.

Estes días houbo protestas de pais e nais de varios centros sobre todo do rural da provincia. Atenderán a demanda de máis profesores?

O marco xeral é o que dixen. Temos menos alumnos e máis profesores. A poboación escolar non está distribuída de xeito homoxéneo e temos unha atención prioritaria co ensino rural. Galicia ten un dos gastos por alumno máis alto de España. Estamos en 7.747 euros por alumno, máis de 1.000 por enriba da media española. Se imos ao rural, esa cantidade increméntase en case un terzo. A partir de aí, estamos mellorando a atención educativa. Estes centros manifestan as súas reivindicacións e podo entendelas. Moitas estanse avaliando, pero dentro da lóxica organizativa do propio sistema. Nestes días veremos se se lles pode dar resposta. Non debemos esquecer que todas as medidas que estamos implementado se irán desenvolvendo no tempo. Este ano, en gran parte dos centros de Galicia estamos mellor que o ano pasado e estaremos peor que o que vén porque se irán implementando as medidas de xeito progresivo.

Teñen algunha grande obra prevista na provincia no marco da segunda fase do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica 2025-2028?

Aínda non temos o listado. Con todo, podemos dicir que, xunto con Pontevedra, Lugo é a cidade onde máis se inviste. No marco do plan anterior foron 427 as actuacións acometidas na provincia ou que están en execución ou licitadas, cun investimento de 34,9 millóns. E hai outras once comprometidas por 1,1 millóns.