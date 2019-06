O número dous do PP de Ourense non recollerá a súa acta

O 'número dous' da lista do PP ao Concello de Ourense, Santiago Rodríguez, informou de que non recollerá a súa acta de concelleiro, unha decisión da que non informou ao candidato popular á alcaldía e rexedor en funcións, Jesús Vázquez Abad, por non recoñecerlle "nin liderado nin autoridade moral ningunha como para ter que facelo".

Así o explicou en declaracións a Europa Press Santiago Rodríguez, que renuncia deste xeito a recoller a súa acta como edil o vindeiro sábado, xornada na que se constituirán as corporacións locais. Pola súa banda, fontes do PP local manifestaron o seu "máximo respecto por unha decisión de carácter totalmente persoal".

No entanto, Rodríguez si lle fixo saber a súa postura á dirección rexional do partido e tamén ao presidente provincial. "En ambos os casos comprendérona e, ao entender que era irreversible, non deu lugar a moito máis", declarou.

O 'número dous' da candidatura do Partido Popular na cidade apela a "a súa dignidade" como motivo principal da devandita determinación tomada "a propia noite electoral". "Os resultados foron tan lamentables que por dignidade e seguindo o ronsel dos compañeiros de Vigo decidín facelo", sostivo.

Neste sentido, Rodríguez puxo como exemplo as renuncias do PP de Vigo a seguir tamén polo actual alcalde en funcións. A pesar de que en Vigo os populares tamén perderon tres escanos, Santiago Rodríguez sostivo que o caso de Ourense "é aínda peor" porque eles non gobernaban.

"NINGUÉN TOMA DECISIÓNS"

"Se a falta de dignidade é o que reina e ninguén toma decisións, polo menos eu si o fago", declarou Santiago Rodríguez, que considerou que "hai que saber ser autocríticos".

Nesta liña, subliñou que cando "tivo a honra" de recibir a chamada do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e do presidente da Deputación de Ourense, José Manuel Baltar, manifestou que levaba "moitos anos sintonizando cos ideais do PP".

"Sintome cómodo con eses ideais e vin para quedarme", reivindicou. Pero sempre "con coñecemento do que queren os cidadáns". "Eu teño a miña vida profesional e empresarial resulta e se me meto en política é só para axudar", dixo.

En canto ao convulso panorama de gobernabilidade, tanto para a cidade como para a Deputación, mostrou o seu desexo de que "no ente provincial goberne quen tivo practicamente a maioría absoluta e que a cidade caia en boas mans".