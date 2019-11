Nuevo retraso en las labores de trasvase del fuel del 'Blue Star'

El trasvase de la mezcla de fuel y gasóleo que tiene en uno de sus tanques el buque 'Blue Star' se ha vuelto a retrasar y no se iniciará hasta este sábado, día 30 de noviembre, una semana después de que el buque quimiquero encallara en la costa de As Mirandas, en Ares.



Después de que se completasen el jueves todas las tareas necesarias para poder llevar a tierra el combustible, este viernes se ha realizado una prueba con agua desde el buque a uno de los caminos cisternas para comprobar que no hay fugas y que las bombas tienen la presión suficiente para el traslado.

Estos ensayos, según ha informado la Delegación del Gobierno en Galicia, "han sido satisfactorios" por lo que se prevé que el bombeo de combustible se inicie este sábado "si no surgen imprevistos".

EVITAR "UN DESASTRE ECOLÓGICO". Hasta la zona del siniestro se han desplazado en el mediodía de este viernes la subdelagada del Gobierno en A Coruña, Pilar López Rioobo, que ha estado acompañada por el alcalde de Ares, el socialista Julio Iglesias.

En una breve comparecencia ante los medios, López Rioobo, ha explicado que esta operación de trasvase, tal y como había sido acordado con la empresa contratada por el armador para realizar el rescate del buque, SMIT Salvage, "solo se podrá hacer por el día".

"Lo que queremos es evitar un desastre ecológico, y por la noche no se podría observar si se diera una fuga, con lo cual las operaciones se hará siempre a la luz del día", ha indicado.

Según ha podido saber Europa Press, la mezcla de fuel y gasóleo será trasladada hasta un gestor autorizado de este tipo de carburantes, concretamente a la planta que la sociedad Ingaroil tiene en el polígono industrial de As Somozas (A Coruña).

PLAZOS. A preguntas de los medios, López Rioboo no ha querido dar una fecha de cuándo podrían quedar finalizados los trabajos de traspaso de las 105 toneladas de carburantes. Así, ha rechazado adelantar cuándo se podrían iniciar la siguiente fase, la de reflotamiento.



"El buque tiene un dueño, un armador, y las compañías aseguradoras y las que están aquí, que yo pienso que serán las que harán la propuesta a la Administración de la solución que quieren adoptar", ha apuntado.

Mientras, en la zona ya está el remolcador 'Don Inda', tras partir sobre las 20,00 horas de este jueves desde el puerto interior de A Coruña con varias barreras anticontaminación en su cubierta por si fuera preciso su despliegue. En el punto además, también permanece otro remolcador, el 'Vehintiocho', contratado por la empresa de rescate.