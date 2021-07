Nuevas restricciones: qué se puede hacer y qué no desde este sábado en Galicia

Estas son las nuevas medidas restrictivas para hacer frente a la pandemia de la covid-19 que entrarán en vigor en Galicia desde las 00.00 horas de este sábado, 17 de julio, tras lo acordado en la reunión del martes del comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la crisis sanitaria.

Principales novedades:

- Las reuniones entre no convivientes quedan limitadas a diez personas en el exterior de los locales de hostelería, y el resto de actividades que regula la Xunta, mientras se mantiene en seis en el interior. También se recomiendan estos mismos límites en viviendas y otros entornos privados.

- Los locales nocturnos de los municipios en nivel medio también deberán exigir a la entrada una prueba diagnóstica de covid negativa realizada en las 72 horas antes o certificado de vacunación completa. Este requisito, que era hasta ahora solo para los municipios en nivel medio alto, entra en vigor a las 00.00 horas del día 21 de julio.

- El comité clínico cambia el sistema para establecer los niveles de restricciones, en el que será determinante la presión hospitalaria en el municipio más que la incidencia acumulada o la cifra de contagios.

Cierres perimetrales: Ninguno: No habrá ayuntamientos en nivel máximo de restricciones, por tanto ninguno estará confinado.

Toque de queda:

- Libertad de reunión a cualquier hora.

- Sigue, con todo, la recomendación de que entre la 1 y las 6 de la madrugada no haya reuniones excepto de personas convivientes y que, fuera de ese horario, los grupos no excedan de seis personas en interior y diez en el exterior (en lugar de quince como hasta la semana pasada).

Hostelería:

- Municipios en nivel alto (7): Ourense, Barbadás y O Barco de Valdeorras (Ourense), A Illa de Arousa, Cambados, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa (Pontevedra). Terrazas al 50 % en hostelería y restauración e interior clausurado.

- Municipios en nivel medio (15): Culleredo, Porto do Son, A Pobra do Caramiñal y Boiro (A Coruña); Marín, Pontevedra, Redondela, Vigo, Caldas de Reis, Salceda de Caselas, Sanxenxo y Poio (Pontevedra); O Carballiño y Ribadavia (Ourense) y Sarria (Lugo). Hostelería y restauración: 50 % en terrazas y 30 % en interior.

- Municipios en nivel medio bajo (291): 100 % en terrazas y 50 % en interior

- Limitación de 6 personas en interior y 10 personas no convivientes en la terraza por mesa o agrupación de mesas en todos los locales de hostelería.

Ocio nocturno:

- Abierto en municipios en nivel medio y medio bajo, con obligación de requerir a la entrada un certificado de vacunación completa contra la covid-19, con 14 días desde la última dosis, o de haber pasado la covid-19, o una prueba diagnóstica negativa realizada en las 72 horas anteriores. Cerrado en municipios con nivel alto.

- Registro de clientes con nombre, apellidos, teléfono, fecha y hora de acceso: estos son los datos a cumplimentar y que la dirección del establecimiento habrá de custodiar durante 28 días antes de destruirlos.

- El aforo es del 50 % en interiores y del 100 % en las terrazas.

- Galicia es una de las pocas comunidades en las que se permite bailar pero con mascarilla y con una ocupación no superior a dos metros cuadrados de pista por cada usuario.

- Cierre a las 3:00 horas.

Aforos y otros:

- Limitación de grupos de diez personas como máximo en centros, albergues y campamentos de ocio infantil y se recomienda este mismo límite para los parques de atracciones y temáticos, las playas y la práctica de la actividad física y deportiva no federada al aire libre.

- Los ayuntamientos deberán cerrar los parques, jardines, plazas públicas y playas desde las 00.00 horas y hasta las 6.00 horas para evitar aglomeraciones de personas, como el botellón, que está prohibido en la comunidad.

- Solo se podrán celebrar espectáculos musicales al aire libre con público de pie, o sentado superior a 1.000 personas, en ayuntamientos con nivel medio bajo y siempre que el día del evento Galicia tenga una incidencia acumulada a 14 días inferior a 150 casos por cien mil habitantes.

- Las competiciones deportivas con público, actividades en cines, teatros y espacios similares tendrán límite de 75 % de capacidad, siempre con el público sentado y un límite de 150 personas en lugares cerrados y 1.000 al aire libre.

- El aforo sigue en el 75 % en lugares de culto, centros de formación, academias, congresos, bibliotecas, museos, acuarios y zoológicos.