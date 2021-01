La Xunta ha decidido afrontar la tercera ola de la pandemia del coronavirus con un endurecimiento de las restricciones que vuelven a afectar, como a principios de noviembre, fundamentalmente a la movilidad entre municipios y a los locales de hostelería.

NIVEL MEDIO-ALTO

En este nivel estarán casi todos los municipios, un total de 253, que suponen aproximadamente el 53 % de la población gallega.

Reuniones de un máximo de cuatro personas.

El toque de queda se adelanta a las 22 horas.

se adelanta a las Horario de cierre del comercio a las 21.30 horas

a las 21.30 horas Cierre de la hostelería y restauración a las 18 horas –con 30 % de aforo en el interior y del 50 % en las terrazas en este nivel–, aunque se puede mantener la entrega a domicilio.

–con 30 % de aforo en el interior y del 50 % en las terrazas en este nivel–, aunque se puede mantener la entrega a domicilio. El aforo en las tiendas sigue siendo el 50% , pero se reforzará la vigilancia en los centros comerciales, donde quedará prohibido permanecer en la zonas comunes, que serán solo para tránsito.

, pero se reforzará la vigilancia en los centros comerciales, donde quedará prohibido permanecer en la zonas comunes, que serán solo para tránsito. Las visitas hospitalarias serán de una persona por paciente, salvo casos excepcionales.

serán de una persona por paciente, salvo casos excepcionales. Centros recreativos turísticos o similares tendrán un aforo do 50%, con grupos máximos por 4 personas.

o similares tendrán un aforo do 50%, con grupos máximos por 4 personas. Actividades deportivas no federadas : los grupos serán de un máximo de 4 personas y, en los espacios interiores, el aforo no puede superar el 50%.

: los grupos serán de un máximo de 4 personas y, en los espacios interiores, el aforo no puede superar el 50%. En cines, teatros y auditorios habrá un límite máximo de 250 personas en los espacios cerrados y 500 al aire libre, pero siempre sentados y manteniendo la distancia de seguridad.

NIVEL MÁXIMO

En este nivel estarán 60 municipios, el 47 % de la población de Galicia

A las anteriores restricciones, se les añaden o endurecen:

Cierre perimetral excepto para actividades esenciales.

excepto para actividades esenciales. Cierre de hostelería y restauración a las 18.00 y hasta esa hora solo se permite la atención en terrazas , con un aforo del 50 por ciento. La entrega a domicilio, sin límite.

y hasta esa hora solo se permite la atención en , con La entrega a domicilio, sin límite. Los establecimientos de juego permanecerán cerrados.

permanecerán cerrados. Los centros comerciales reducirán su aforo al 30 por ciento.

En este nivel se encuentran, desde las 00.00 horas del viernes:



A Coruña: A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Carballo, Santiago de Compostela, Ames, Ribeira, Boiro, Rianxo, Noia, Ferrol, Narón, Fene, Cee, Camariñas, Cerceda, Laxe, Vimianzo, Cabanas, Pontedeume, Ortigueira, Outes, Porto do Son, A Pobra do Caramiñal, Melide, Oroso, Trazo y Val do Dubra.



Lugo: Vilalba, Viveiro y Xove.



Ourense: Ourense, Barbadás, Carballiño, Verín, Allariz, Monterrei y Xinzo de Limia.



Pontevedra: A Estrada, Poio, Bueu, Moaña, Baiona, Ponteareas, Redondela, A Guarda, Tomiño, Tui, Vilagarcía, Vilanova, A Illa de Arousa, Valga, Pontecesures, Caldas de Reis, Cuntis, Oia, O Rosal y Salvaterra de Miño.

- Excepción: las ciudades de Pontevedra, Vigo y Lugo se incluyen en este nivel solo en lo que respecta al cierre perimetral del municipio.