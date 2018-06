A nova tempada de trens turísticos arrinca con éxito na Ribeira Sacra e o litoral

A nova tempada de trens turísticos arrincou este sábado cun cento por cento de ocupación nas dúas rutas inaugurais, a de Os Faros e a de O Viño, que transcorre pola Ribeira Sacra do Río Sil, segundo destacou a Xunta.

Trátase da sexta edición do programa Trens Turísticos de Galicia, impulsado por Turismo de Galicia en colaboración con Renfe e o Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde).

A tempada que arrincou este sábado 2 de xuño concluirá en outubro. Ao longo destes cinco meses realizaranse 56 saídas nas 12 rutas temáticas programadas e que, por primeira vez, inclúen "teatralización" nalgúns itinerarios a cargo de personaxes que descubrirán a historia dos lugares polos que transcorren os trens.

A Ruta dos Faros percorre o litoral norte de Galicia, desde o Cabo Ortegal a Santo André de Teixido, Estaca de Bares, O Barqueiro ou Ribadeo. Ademais, este ano inclúe como novidade a posibilidade de realizar un programa para coñecer Ferrol en profundidade.

Pola súa banda, a outra das rutas inaugurais da tempada, a de O Viño da Ribeira Sacra polo Sil permite coñecer enclaves como Monforte de Lemos, o mosteiro de Santo Estevo de Ribas do Sil; ademais de programar visitas a adegas e un paseo en catamarán.

Turismo de Galicia sinala que nos próximos meses introduciranse novidades nas rutas de trens turísticos, como a chamada Ruta dos Mosteiros, que discorrerá polos mosteiros ourensáns de Oseira, San Cristovo de Cea ou o templo da Veracruz do Carballiño.

Así mesmo, tamén se porá en marcha a Ruta do Viño da Ribeira Sacra do Miño, que se sumará á Ruta polos Pazos e Xardíns Históricos de Galicia, a Ruta do viño das Rías Baixas, a Ruta da Lamprea ou a Ruta Lugo Romano, entre outras.