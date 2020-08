La Xunta de Galicia ha publicado este sábado el DOG -puede consultarlo íntegramente aquí- en el que detalla las nuevas medidas de seguridad contra el coronavirus.

Éstas entrarán en vigor a partir del lunes a las 00.00 horas.

Fumar en espacios públicos

La anunciada norma sobre la prohibición de fumar en espacios públicos y terrazas si no hay dos metros de seguridad, se amplía también para cualquier dispositivo de inhalación como pipas o cachimbas.

Reuniones privadas

Se recomienda el uso de mascarilla en reuniones en las que confluyan personas de diferentes viviendas. Además de las ya habituales medidas de higiene y distancia.

Aforo

La ocupación máxima por mesa será de diez personas. Tendrá que respetar la distancia de seguridad interpersonal.

Horario de la hostelería

Los establecimientos de hostelería y restauración deberán cerrar no más tarde de la 01.00 horas de la madrugada, a lo que añaden que no podrá permitirse el acceso de ningún cliente desde las 00.00 horas.

Discotecas

Las discotecas y el resto de establecimientos de ocio nocturno deberán permanecer cerrados.

Centros sociosanitarios

"A consellería competente en materia de política social, de maneira coordinada coa consellería competente en materia de sanidade, determinará as medidas específicas que deberán adoptarse nos centros sociosanitarios respecto da realización de probas PCR, réxime de visitas e de saídas, tendo en conta o indicado ao respecto na declaración de actuacións coordinadas en saúde pública para responder á situación de especial risco derivada do incremento de casos positivos por Covid-19 do 14 de agosto de 2020".

Recomendaciones generales

La norma pide a la ciudadanía que restrinjan los encuentros fuera del grupo de convivencia estable y que los encuentros sociales sean de diez personas.