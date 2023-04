Celso Barrios: "La nueva movilidad evitará tanto garaje y eso puede abaratar la vivienda"

Acaban de ser premiados por el COAG por el residencial de Cornes, en Santiago. ¿Qué destacaría de este proyecto?

Lo primero que ve cualquier persona es que llama la atención visualmente, pero como arquitecto diría que no tiene nada especial más allá de una forma diferente de plantear la vivienda colectiva, para que tenga relación con el entorno donde se sitúa, especialmente con el más inmediato, que es la calle. El proyecto tenía dificultad por la zona, que es en plena salida de Santiago, con un scalextric y mucha circulación, en un terreno escalonado... Y gracias a la forma en la que lo planteamos genera un producto donde se ve la relación de la vivienda con la calle, sin perder además la privacidad de los espacios. Aunque se ve muy acristalado y da sensación de estar expuesto, unha vez dentro descubres que no es así.

Mucha gente se pregunta si no será como vivir en una cárcel por esa especie de segunda piel de barrotes que tiene.

¡Todo lo contrario! Es un problema de escala. Desde la distancia esos elementos, que aunque parecen madera son hormigón tintado, dan la sensación de ser una cárcel y hay gente que incluso le llama así al edificio, pero en realidad ofrecen una protección solar importante y a poco que te muevas en diagonal, logras una gran privacidad porque hacen un efecto cortina. Desde fuera dan la sensación de elemento macizo y pesado, pero una vez dentro la gente se sorprende y existe una enorme relación visual con el exterior.

Otros trabajos recientes, también premiados, mantienen en cierto modo esa línea. ¿Es la marca del despacho?

Nos amoldamos a cada cliente. Es cierto que en las últimas que hicimos, todas reconocidas con premios, buscamos sensación de amplitud y apertura al exterior. Eso conceptualmente está bien, pero técnicamente es complejo porque a día de hoy la normativa térmica y acústica te condiciona, ya por por ejemplo el vidrio está muy penalizado. Ahí entra esa estrategia, que nos está dando un gran resultado, de contar con elementos como la doble fachada, con una piel exterior que te da esa protección solar e intimidad sin menoscabo de la entrada de luz. En todo caso el éxito de estos proxectos es el cliente, porque participa en la idea de que los edificios tienen que hacer ciudad: que la casa debe funcionar bien interiormente, pero también en su relación con el entorno. Y comprobamos que donde intervenimos con estos trabajos premiados logramos mover el entorno, empujamos al resto y revitalizamos la zona. A través de la vivienda, y de la vivienda colectiva, aunque en las revistas solo salga la unifamiliar, puedes generar ciudad.

¿Es la obra de Cornes de la que se siente más orgulloso en su carrera?

No, de todas. Los premios son fantásticos, pero todas las obras, al menos para nosotros, son importantes.

¿Qué le gustaría diseñar a Celso Barrios a nivel arquitectónico?

Cualquier cosa. Reconozco que estoy cómodo y me gusta mucho el programa de vivienda colectiva, que es al que le dedicamos más tiempo y el que nos da de comer, aunque hagamos de todo. Cualquier proyecto es bueno e interesante.

¿Y cuál fue la obra arquitectónica que más lo impactó?

¡Soy poco mitómano! Hay trabajos pequeños que no se conocen y que para mí tienen enorme valor y otros muy grandes y conocidos a los que no les acabo de encontrar nada especial. Si tuviera que hablar de un arquitecto gallego, quizás el que más influyó a la gente de mi generación, es Manuel Gallego Jorreto, premio nacional de arquitectura. Tiene la cabeza muy amueblada y habla de la arquitectura de forma natural, porque estamos cansados de entrevistas a artistas y figuras que dices: '¡Pero de qué planeta viene!'. Cuando escuchas a alguien que sabe de esto, no le hacen falta artificios. A nivel nacional, si tuviese que decir a alguien, diría Rafael Moneo o Sáenz de Oiza. Y aquí muy próximo a nosotros, en Portugal, hubo personas que dieron pasos importantes hacia adelante y que nos arrastraron a los gallegos, como Álvaro Siza o Souto de Moura, con una arquitectura que habla mucho de donde son.

Estando en Santiago debo preguntarle por la Cidade da Cultura del Gaiás. ¿Qué le parece?

Sin conocer como fue gestado, es evidente que era desproporcionada para el momento y que no tenía contenido y el que había era casi circense. Cualquier proyecto que nace sin contenido, al margen de su forma o del arquitecto, no tiene sentido. Pero dicho esto, estratégicamente creo que es un elemento que tiene posibilidades por su localización en el centro de Galicia, por su volumen... Puede llegar a ser práctico y en la pandemia ya lo demostró como centro de vacunación. A mí, como compostelano adoptivo, me da pena que no interactúe más con la ciudad, porque el Gaiás podría resolver el problema de la movilidad de Santiago, para descongestionar el flujo turístico como punto rápido de conexión con el Ave o incluso como parque disuasorio para la gente de las ciudades dormitorio, evitando la entrada de coches a la ciudad.

A nivel arquitectónico, ¿cómo definiría Santiago?

Es indiscutible que tenemos un casco histórico patrimonio de la humanidad cuya conservación es fantástica y fue un gran ejemplo. Y desde el punto de vista del Ensanche pues sufrió lo que sufrieron todas las ciudades: un crecimiento acelerado y poco reflexionado. Como alcalde, Xerardo Estévez tenía una idea de ciudad, de Santiago capital, con peregrinos y universitarios, y como centro de comunicación de Galicia. Al final ese crecimiento no se dominó y Santiago acabó saliendo hacia una periferia mal conectada. Creo que aquella idea de ciudad de Estévez se colmató y es necesario dar el siguiente paso, que seguramente sea el de la movilidad, ver el Santiago que queremos tener y generar ilusión. Tiene todos los mimbres para ser una gran ciudad que genere oportunidades y que sea funcional.

¿Qué papel jugarán los arquitectos en ese nuevo modelo de ciudad que viene?

Los arquitectos y urbanistas tenemos mucho que aportar, pero quien debe hacerlo es sobre todo la Administración. El planeamiento es la herramienta con al que se hacen las ciudades y son decisiones políticas: deben decidir a dónde quieren llevar la ciudad. Aquí la movilidad será fundamental, porque van a desaparecer muchos vehículos y el transporte público ganará protagonismo. Eso influirá en las viviendas e incluso permitirá abatatar costes, porque hoy cuando se piensa en la vivienda se hace con una o dos plazas de garaje, pero en una ciudad pensada para el transporte público no es así. No es que vayan a desaparecer los coches y menos en una Galicia tan dispersa, pero tenemos que empezar a generar modelos en los que esto sea posible. En Europa ya hay urbanizaciones enteras sin plazas de garaje.

Habla de abaratar la vivienda. Hoy en día es difícil acceder a ella en propiedad o alquiler y no hay una única causa. ¿Afecta este encarecimiento a su sector?

Sí. Se está haciendo mucha vivienda, lo que no significa que sea vivienda para todos. Hoy se generan productos de gran calidad para una masa media alta que las compra, para vivir y especular con ellas; y digo especular no en el mal sentido, sino en que la vivienda sigue siendo una buena inversión. Y después aquí tenemos un gran lastre que es la falta de vivienda pública, que no es atractiva para el promotor. A esto se suma que no existen modelos capaces de generar menos costes: las viviendas a nivel dimensional y funcional son hoy iguales o más grandes que hace 40 años; es decir, se mantiene el mismo formato de vivienda cuando la vida cambió completamente. Hoy hay gente que trabaja en un lugar y vive en otro y, donde trabaja, querría tener un apartamento cuyas necesidades son diferentes a las que necesia una familia. Y eso la normativa no es capaz de generarlo con naturalidad. La ley está para controlar que no haya mercado de infravivienda, pero tiene que ser sensible a determinadas situaciones muy concretas. Esto merece una reflexión.

¿Y como ve Lugo? Allí la muralla marca completamente el perfil de la ciudad.

Lugo para mí es la muralla, la catedral, el casco histórico y el río, aunque es cierto que el Miño aún lo tenemos lejos y se vivió años de espaldas a él. Igual que otras ciudades, Lugo vivió ese crecimiento poco reflexionado y ahí eché de menos una mayor integración con el río. Se hizo después una gran operación con el Rato, porque mi padre era de la Tolda y había zona allí por las que no pasabas ni de broma, y mira hoy el arreglo que le hicieron. Después, la rehabilitación del casco histórico fue un paso importante para recuperar zonas de Lugo que la gente ni conocía. En general, es una ciudad como otras, con zonas mejores y peores. Por desgracia, en Galicia no hubo grandes modelos urbanísticos, lo que llevó a las ciudades a crecimientos alocados y sin ningún cuidado de la vivienda colectiva, que insisto en que es la que hace ciudad. Lugo es una ciudad que supo convivir con la muralla, algo que no pasó en Santiago, y me parece una ciudad agradable para ir, pasear, moverse...

¿Tiene solución el feísmo gallego?

Creo que el feísmo es una minoría y, además, yo intento mirarlo de forma positiva, porque forma parte de quienes somos, del gallego, del crecimiento desordenado, cada uno con sus medios... El problema es que hace cien años los medios eran madera y piedra, hoy valorados, pero ahora hay bloque y ladrillo. Pero el feísmo forma parte de nuestra identidad.

Preside el aeroclub de Santiago.

¿Es el golf su otra gran pasión?

A mí me apasiona cualquier cosa, ese es mi problema. Pero soy el presidente del Aeroclub un poco de casualidad. Yo me crié en el Fluvial de Lugo, porque mi padre era un entusiasta del tenis y de la familia, y bajábamos a hacer deporte, tenis y piragüismo. Conservo muchos amigos allí. Coincidió un momento en el que el Aeroclub de Lugo estaba muy vinculado al tenis y me hice socio. Después al irme a estudiar fuera me hice socio, pero del Aeroclub de Santiago, porque me gusta el deporte, la vida de club, comer con los amigos... Pero siempre fui de raqueta: tenis, padel, squash. Pero acabé en la directiva, en parte por ser el arquitecto de la casa club. Y empecé con el golf, que al principio pensé que era una tontería y al final me enganchó. Y sí, hoy es una de mis grandes pasiones, pero fui un golfista tardío.

Siempre peleó, desde el Aeroclub, por borrar esa imagen elitista del golf.

Sí. Y no solo por mi forma de ser, sino porque hoy en día creo que ya no existe esa sociedad clasista que había cuando nacieron estos clubes. Y su futuro para por el socio activo: el club tiene que ser para todos. Y con el deporte ocurre eso, que también son para todos. El golf, como en su día el esquí, es apto para todas las edades, estás en contacto con la naturaleza... Además, desde el Aeroclub hacemos un esfuerzo por introducir nuevas actividades, haciendo además muchas cosas para los chavales: tenemos tenis, golf, padel, equipo de andainas, corredores, ciclistas, avionetas, croquet ,dominó, bridge... Cando vas ahora al Aeroclub de Santaigo lo ves lleno de gente y de familias y la mejor muestra es que no hay mesa para comer. Y eso da gusto.