Hacia una nueva Atención Primaria

TRAS UNAS semanas –meses en algunos casos– de alto voltaje en la sanidad estatal y gallega, las administraciones empiezan a sentar las bases para el modelo asistencial del futuro, sobre todo en lo referido a la Atención Primaria y las Urgencias. El primer paso, indispensable, fue reconocer la existencia de problemas; el segundo, escuchar a los profesionales para analizar las causas; y, sobre esos cimientos, ahora toca construir un nuevo modelo sanitario que actualice el vigente, que ya no da mucho más de sí tras 40 años. Y en esa fase es precisamente en la que se encuentran casi todos los actores del ámbito sanitario.

El decálogo de Feijóo

Aunque la comisión parlamentaria quedó descafeinada con el plantón de la oposición, la comparecencia de ayer del presidente de la Xunta era sin duda la más esperada. En ella, Alberto Núñez Feijóo no se salió del guion al defender el sistema gallego y a los profesionales que lo conforman, su gestión del mismo desde 2009 y la nula contribución de la oposición, tanto por no acudir a la comisión como por sus críticas no constructivas a la sanidad. Una reflexión que no tardaron en cuestionar en los propios pasillos del Parlamento Luís Villares (En Marea), Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) y Ana Pontón (BNG), que acusan a Feijóo de "mentir".

Xunta

Feijóo propone repensar las urgencias para aumentar las de Primaria frente a las hospitalarias o primar a los profesionales del rural

Lío político aparte, lo más relevante de la intervención fue el decálogo de medidas que dejó sobre la mesa para reformular el sistema. Y como una de las principales lagunas es la falta de profesionales, avanzó que la Xunta propondrá una convocatoria "extraordinaria" de plazas MIR en Primaria en la reunión anunciada esta semana al ministerio, porque la crisis sanitaria no es un problema exclusivo de las autonomías. De hecho, solo el Estado tiene competencias para ampliar el MIR o decidir "que medicamentos se financian con fondos públicos". La realidad es que en España se forman unos 7.000 médicos al año pero apenas hay 6.000 plazas MIR, lo que obliga a muchos a esperar un año o marcharse fuera.

De su paquete de propuestas, algunas ya conocidas y otras nuevas, destaca su idea de "revisar" el modelo de Urgencias "na súa totalidade" para aumentar las atendidas en Primaria y PACs y reducir las hospitalarias; mayor coordinación entre el primer nivel asistencial y las especialidades; primar con puntuación extra en las oposiciones la permanencia de profesionales en plazas de difícil cobertura como las del rural; fomentar la formación o compensar en la nómina a aquellos médicos que soporten en sus cupos más pacientes menores de 3 años o mayores de 65, por ejemplo. Todo ello para contribuir a reformular un modelo "mellorable", pese a atravesar la sanidad gallega su mejor momento en la historia, apuntó en la comisión de O Hórreo.

La hoja de ruta del ministerio

Al mismo tiempo que la Xunta pone propuestas sobre la mesa y mantiene reuniones en seis meses de trabajo con el sector sanitario, el Gobierno central también empieza a mover ficha en el mismo sentido. La ministra María Luisa Carcedo mantuvo ayer su primera reunión con los representantes del Foro de Médicos de Atención Primaria para cambiar el actual y "agotado" modelo, que está en una situación "crítica", según denuncian los profesionales. "La Atención Primaria necesita que volvamos a poner la mirada sobre ella y se vuelva a relanzar la importancia que tiene en el sistema, en el modelo de atención integral de la población y como garante de la universalidad, equidad y cohesión del sistema", señaló Carcedo.

Gobierno

El ministerio trabaja desde noviembre en una nueva estrategia para Primaria, pero todavía no baraja una fecha para su implantación

Y es que la ministra recordó el cambio demográfico de un país con una realidad social muy diferente hoy a hace cuatro décadas, cuando se constituyó la Atención Primaria. Y la importancia de cambiar el modelo se sustenta también en la "fatiga" laboral que están sufriendo los profesionales sanitarios de Primaria, un área médica que fue la "principal pagana" de todos los recortes a los que fue sometido el SNS durante los años de la crisis.

Lo que dicen los profesionales

De forma paralela, médicos de la Sociedade de Médicos de Familia de Galicia (SEMG) aprovecharon un encuentro con el Sergas para añadir una serie de propuestas al futuro modelo en el que se trabaja, especialmente relacionadas con la formación. Por un lado, se trata de "fomentar e potenciar" la figura del tutor para formar facultativos en Atención Primaria; por otro, la creación de la asignatura "obligatoria" de Medicina de Familia en las facultades de esta carrera; en tercer lugar, impulsar la investigación; otra idea es la de que todos los médicos residentes "roten" por Primaria para que conozcan lo que se hace en los centros de salud; y por último, citaron la formación en los colegios con una asignatura de educación para la salud que fomente un "uso responsable" de los recursos sanitarios.

Sector

Los médicos proponen que todos los residentes "roten" por ambulatorios y que los colegios fomenten un uso responsable de la sanidad

La consellería tomó nota de todas estas sugerencias, igual que hizo en anteriores encuentros de otras de otros colectivos, para construir "un modelo perdurable nos vindeiros 25 anos", afirman.

Sin embargo, la estrategia de colaboración de algunos colectivos médicos no está reñida con la de confrontación de otros, como demostraron este miércoles desde PAC en Pé de Guerra, que protestaron ante el Parlamento ante la falta de "avances" en la negociación de sus reclamaciones, por lo que mantienen la huelga.

Además, las protestas de los PAC no son las únicas, ya que diversos colectivos mantienen activas sus reivindicaciones laborales, intentando pescar aprovechando las aguas revueltas en las que navega la sanidad en estos tiempos.

Aportaciones de la sociedad

Junto a las administraciones y los profesionales, la otra pata sobre la que sostener el futuro modelo de Atención Primaria son los pacientes. Para ellos, el Sergas activó el miércoles en su web (www.sergas.es) la encuesta telemática abierta a que los ciudadanos puedan mostrar opiniones y propuestas sobre la sanidad. Estará hasta febrero.