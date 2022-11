Galicia arranca la semana con alerta naranja en todo el litoral

Las altas presiones se irán acercando a Galicia este lunes. Según la previsión de MeteoGalicia, la comunidad amanecerá con cielos que alternarán nubes y claros y con chubascos que se irán retirando hacia el norte con el avance de la jornada.

Como vemos no modelo de ondas, a situación empeora no mar ⚠️🟠 Mañá agárdase mar combinada do noroeste con ondas de 5-6 m entre #Bares e #Fisterra, de 4-5 m no resto do litoral.



A situación será algo máis tranquila na atmosfera, os 🌦️irán remitindo pola tarde. pic.twitter.com/pP0FdDWUc2