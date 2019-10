Novo recibimento entre aplausos aos policías de Vigo e A Coruña á súa volta de Barcelona

Decenas de persoas volveron a congregarse este martes nos accesos ás comisarías de Vigo e A Coruña para recibir, entre aplausos, a dous novos grupos de axentes da Unidade de Intervención Policial (UIP), ao seu regreso de Cataluña.

Familiares, amigos e outros cidadáns recibiron en Vigo aos 33 integrantes do grupo Raya 40, a quen regalaron rosas vermellas, e que volveron á cidade olívica despois de 22 días despregados en Cataluña.

O xefe deste grupo, o subinspector Manuel Cedeira, explicoulles aos medios que foron tres semanas "moi duras" porque, aínda que estes funcionarios policiais están "afeitos" a este tipo de intervencións, "nunca" se enfrontaron a situacións "tan violentas".

"Xa se viu nas imaxes e no número de feridos. Foi unha semana tráxica e foron os momentos máis violentos que eu vivín, que levo aquí 15 anos", sinalou, á vez que agradeceu o recibimento "emocionante" de familiares e amigos.

Por outra banda, confirmou que o axente vigués ferido o pasado 18 de outubro, Iván A.F., que sufriu un traumatismo cranioencefálico grave polo impacto dun obxecto contundente, permanece hospitalizado e "vai mellorando aos poucos". A ese respecto, sinalou que "sempre" estivo acompañado, ademais de pola súa muller, por "compañeiros" da UIP, algúns de cales seguen en Barcelona para estar con el.

Manuel Cedeira tamén confirmou que, á vez que o Raya 40 volve a Vigo, os integrantes do Raya 30 (que volveron de Cataluña a pasada semana) están "a volver" outra vez a Barcelona. Sobre as previsións de despregamento, este subinspector indicou que aínda non sabe se terá que volver o seu grupo, aínda que expresou a súa esperanza de que iso non sexa necesario: "Esperemos que todo se tranquilice".

"ZONAS DESPROTEXIDAS"

Pola súa banda, o secretario xeral do sindicato policial SUP en Vigo, Víctor Vasco, expresou a súa "preocupación" polo feito de que "todas as unidades" de UIP están despregadas en Cataluña, o que implica que non están dispoñibles para o resto de territorio. "Se a situación continúa, teremos un pequeno problema de seguridade, porque se deixan outras zonas desprotexidas", apuntou.

Segundo sinalou, a ausencia deses grupos, no caso de Vigo, súplese coa actuación dos grupos de UPR e con apoio de Seguridade Cidadá, o que significa que "se fan unha chea de horas que non son retribuidas". En todo caso, subliñou que todos os axentes "están a unha" e son "solidarios" para cubrir esas ausencias.

A CORUÑA

Na Coruña, unhas 30 persoas esperaron aos 25 axentes da Unidade de Intervencion Policial (UIP) que chegaron desde Cataluña, após 23 días desprazados a esta autonomía.

Os axentes chegaron en seis furgóns logo de pasalo "realmente mal", expuxo en declaracións aos xornalistas a secretaria provincial do SUP na Coruña, Sandra Castro, que volveu a denunciar a falta de medios por parte dos seus compañeiros nas protestas en Cataluña e esixiu explicacións por parte das autoridades policiais.

"¿Por que non sei puido actuar cunha simple tanqueta de auga?" , puxo como exemplo do uso de medios nun dos operativos, e pediulle ao Goberno que se condecore aos axentes e que reciban compensacións económicas.

Dous dos axentes que chegaron este martes á cidade herculina admitiron que estes días foron "difíciles" e que non viviron feitos similares nin en protestas como as de Navantia ou a minería .

"Cumprimos co noso deber e con ganas de volver" , resumiu un deles. "O importante é o compañeiro que permanece ingresado", apostilou outro dos axentes sobre o policía que aínda non recibiu o alta.