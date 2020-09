O novo edil de DO ofrece "absoluta lealdade" a Jácome 

O edil de Democracia Ourensana (DO) que tomou posesión durante o pleno deste mércores –en substitución do dimisionario Mario González–, Telmo Ucha, afirmou que, "con absoluta lealdade ao alcalde", a Gonzalo Pérez Jácome (DO), porase "á súa disposición" para desbloquear a actual situación na cidade.

Así o trasladou na mañá deste mércores a través dunha nota de prensa, na que aclarou que tomou esta decisión, "fondamente meditada, sen entrar en debates sobre cuestións de partido".

De feito, a súa posición será a de formar parte das xuntas de goberno locais sen aínda confirmar se se sumará ademais á lista de DO ou pasará ao non adscritos –conta desde hoxe con cinco días hábiles para decidilo–.

Polo momento, como terceiro concelleiro nas xuntas, estas xa quedarían desbloqueadas, posto que, até agora, unicamente o propio Jácome e o seu exclusivo afín, o recentemente nomeado tenente de alcalde, Armando Ojea, estaban en disposición de integralas, sendo necesario un mínimo de tres edís.

A postura de Ucha afasta, así, a posibilidade dunha moción de censura articulada entre a oposición e o seu apoio como non adscrito, clave para conformar unha maioría ao non integrar o goberno anteriormente durante esta lexislatura –o seu voto si tería valor, non así o dos concelleiros díscolos co rexedor–.

Subsiste por tanto unha soa opción para poder apartar a Jácome da Alcaldía: unha moción de censura orquestrada entre o PSOE –con nove edís– e o PP –con sete concelleiros–, unha opción que o presidente do PP provincial, Manuel Baltar, afirmou que estaba "sobre a mesa" e que é "perfectamente viable". Os socialistas sempre supeditaron o asunto a unha determinación dos órganos do partido.

"A miña decisión está baseada unicamente no principio de respecto á cidadanía de Ourense", abundou o novo concelleiro, á vez que destacou que, "nesta situación, na que moitas persoas están a sufrir as consecuencias da covid-19", os que teñen que "asumir responsabilidades políticas" deben "responder" aos veciños "con total dedicación e traballo".

Deste xeito, Ucha explicou que pasará a "asumir aquelas responsabilidades" para "servir da mellor maneira á cidadanía", a súa "única preocupación diaria dentro da política local", finalizou.

CIUDADANOS TENTOU CONVENCER A UCHA

Durante a sesión plenaria de hoxe, o portavoz de Ciudadanos, José Araújo, tentou convencer a Ucha para que non apoiase o goberno de Jácome, a pesar das advertencias do rexedor e presidente do pleno para que se referise soamente á modificación orzamentaria que se estaba debatendo no momento: "Espero que Telmo recapacite estes días e vexa cal é a situación da cidade".

"Jácome decidiu montarse no submarino con Armando Ojea e andan polo Atlántico con moi pouco osíxeno, vostede é importante para darlle ou non osíxeno a este esperpento", reiteroulle Araújo.

Na mesma liña mostrouse o portavoz do BNG, Luís Seara, a quen si lle quitou a palabra Jácome por referirse á reunión convocada a semana pasada e á que o PP non asistiu: "Jesús Vázquez --coordinador municipal dos populares-- agarrouse como un náufrago a unha táboa para justificar a non asistencia".

O portavoz dos socialistas, Rafael Rodríguez Villarino, criticou a "situación absolutamente anormal e antinatural" que vive o concello, unha conxuntura que "se ten que corrixir".

Ana Morenza, pola súa banda, como exedil de Facenda e Contratación –ao debaterse unha variación nos orzamentos–, simplemente referiuse á crise actual apelando a Ucha: "Benvido ao circo".

DOUS PORTAVOCÍAS EN DO

O secretario do pleno aproveitou a xornada deste mércores para aclarar a situación con respecto á portavocía de DO, nun principio, en mans de Miguel Caride –líder dos críticos–, e que após estalar as disputas internas pasou a Armando Ojea por orde de Jácome, como presidente da formación.

Respecto diso, subliñou que "o concello non pode entrar a fiscalizar a actuación dos partidos" e que se atopa "á espera de recibir a certificación do Ministerio do Interior" que expoña quen é o "representante legal" de DO, "que é con quen o secretario do pleno comunicarase posteriormente para aclarar a situación".

Jácome, após escoitalo, erixiuse precisamente como ese representante legal do partido: "Persoa coa que teño unha estreita relación", indicou.

Neste escenario, Democracia Ourensana continúa gobernando a cidade de Ourense con tan só tres edís e un total de 12 áreas para repartirse despois da ruptura do pacto de coalición do PP e o abandono das súas competencias, a dimisión de Mario González, a retirada das carteiras a outros dous concelleiros de DO e o rexeitamento doutros dous máis.

Este venres está convocado outro pleno, pero na Deputación, onde é DO quen sustenta o goberno do PP. Alí comprobarase que postura tomará o vicepresidente da institución, Armando Ojea, na votación dos orzamentos.

Por agora, o presidente do organismo, Manuel Baltar, conta polo menos co 'si' do segundo representante, Miguel Caride, o necesario para aprobar os orzamentos provinciais. Se Ojea non os apoia, Baltar xa anunciou que lle retirará as competencias.