O novo Consello das Mareas encargará outra auditoría externa das primarias

En Marea celebrou este sábado a constitución do seu novo Consello das Mareas, máximo órgano de dirección, despois do enfrontamento interno que marcou as súas primarias durante o mes de decembro.

Respecto deste proceso, a vicevoceira do partido instrumental, Ana Seijas, anunciou que se encargará unha auditoría "externa" para "garantir a súa máxima transparencia".

Así o avanzou nunha rolda de prensa posterior á sesión de formación da nova dirección da organización, na que tamén participou o voceiro, Luís Villares, cabeza da candidatura Coidando a Casa, quen reafirmou o "apoio sen fisuras" que brindarán ás mareas municipais nos comicios de maio de 2019.

Deste xeito, aínda que o Consello das Mareas considera que esta nova auditoría externa das primarias "non é precisa", segundo palabras da viceportavoz, a vontade da nova dirección é "ofrecer sempre as máximas garantías e a máxima transparencia".

Este informe, que será realizado polo Colexio de Enxeñeiros Informáticos de Galicia, engádese ao xa anunciado polo sector crítico, agrupado ao redor da lista Entre Todas —encabezada polo excongresista David Bruzos— e cuxos membros do Consello que resultaron electos nas primarias non asistiron á súa constitución por dubidar da "transparencia" das votacións.