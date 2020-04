Unha nova morte en Vigo eleva a 547 as vítimas do covid-19 en Galicia

As vítimas mortais da pandemia da covid-19 en Galicia alcanzaron xa as 547, tras rexistrarse nas últimas horas o falecemento dunha muller de 89 anos que se atopaba ingresada no Hospital de Vigo e que se suma aos outros seis mortos en hospitais e dous en residencias notificados este martes.

A medio día, fontes sanitarias informaron de seis mortes ocorridas en centros sanitarios galegos, todos eles con patoloxías previas. En concreto, trátase de dous homes de 87 e 82 anos ingresados no Hospital Povisa de Vigo, así como unha muller de 82 anos no Hospital Álvaro Cunqueiro, na mesma cidade.

Así mesmo, faleceu unha muller de 87 anos que estaba ingresada no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac); outra de 62 no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (Chus); e unha terceira de 63 anos no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (Chuo). A elas sumouse outra vítima mortal durante a tarde, unha muller de 89 anos ingresada no Chuvi.

Con este sete, xa son 419 as persoas diagnosticadas con covid-19 que morreron en atención hospitalaria. En concreto, son 114 na área sanitaria da Coruña, 87 na área de Vigo, 84 na de Ourense, 70 na de Santiago, 24 na área de Ferrol, 25 na de Lugo e 15 na área sanitaria de Pontevedra.

DOUS FALECIDOS EN RESIDENCIAS

A estas vítimas do coronavirus rexistradas en hospitais, hai que sumar o falecemento de dous anciáns que ao longo do luns producíronse en residencias de maiores, concretamente na DomusVi Matogrande, da Coruña, e outro no Nosa Señora da Esperanza, en Ourense.

Após o balance deste martes da Consellería de Sanidade, o número de mortes rexistradas en xeriátricos elévase a 128. A estes hai que sumar outras 119 persoas vinculadas con estes centros, pero que faleceron ou ben en hospitais ou ben en residencias integradas.

Deste xeito, o número de falecidos con covid-19 vinculados aos centros de maiores elévase a 247, un 45,2% do total de vítimas do coronavirus en Galicia.

RECONTO EN RESIDENCIAS DE MAIORES

En concreto, desde que empezou a pandemia morreron 22 maiores dentro do centro DomusVi de San Lázaro, 20 no DomusVi de Cangas, outros 21 na residencia A nosa Señora da Esperanza e 13 na DomusVi do barrio vigués de Barreiro.

Tamén se produciron 5 na residencia Moledo (Vigo), 9 no Portazgo (A Coruña), un no Fogar Bellolar, outro na residencia de Castro Caldelas, 7 en Remanso Claudina-Somoza (A Coruña), 8 na DomusVi Matogrande (A Coruña), tres na Santa Teresa de Jornet (A Coruña), un na Caser A Zapateira (Culleredo), un en San Carlos de Celanova, dous na residencia Divino Mestre (Ourense), tres na residencia San Pedro de Crecente e tres nas Fragas de Pontedeume.

Finalmente, faleceu tamén un usuario na residencia de Bande, un na de Foz, outro na nosa Señora de Fátima (O Barco de Valdeorras), tres na residencia DomusVi Concepción Areal da Coruña, un residente no centro San José de Ourense, e outro na Fundación José Otero de Santiago.