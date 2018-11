A nova lei galega do xogo regulará para evitar "situacións de risco" para os menores

A futura lei galega do xogo, chamada a substituír á norma do ano 1985, regulará medidas de control que eviten "situacións de risco" para os menores e prioricen a "prevención" á "sanción" en ámbitos como o seu acceso a actividades de xogo prohibidas para quen non cumpriron os 18 anos. En declaracións aos medios previas á constitución do grupo de traballo da Comisión do Xogo, o director xeral de Emerxencias e Interior, Luis Menor, explicou que a Xunta está inmersa na elaboración dunha nova lei que "actualice" o texto de 1985 conforme aos "novos retos" que se expoñen no sector.

E é que, aínda que se produciron "modificacións" acordes a regular a nova realidade, é necesario seguir avanzando. Non en balde, Menor aludiu á "preocupación" que suscitan ámbitos como as apostas, o xogo 'online', a posibilidade de que menores accedan a actividades prohibidas ou o risco de caer en condutas adictivas.

O director xeral apelou ao "xogo responsable" e garantiu que a Administración traballa para "pór coto" ou "anticiparse" a calquera tipo de "situación de risco" que poida afectar especialmente a colectivos vulnerables ou aos menores de idade.

Queremos evitar que os menores accedan a situacións de risco que poden derivar en casos de ludopatía e, para iso, son precisas medidas de control

GRUPO MULTIDISCIPLINAR. Neste sentido, destacou o papel que xogará o grupo multidisciplinar constituído este venres e no que están representados departamentos autonómicos como o seu propio, pero tamén Educación, Sanidade ou Política Social. "E expertos nas universidades, cuxas propostas queremos escoitar; está o mundo do xogo, a través dos distintos subsectores que son protagonistas e teñen que ser ouvidos; así como asociacións de ludópatas, os representantes daquelas persoas que sofren problemas co xogo", agregou.

A todos eles, a Administración autonómica propúxolles "empezar a casa polos cementos" e arrincar debatendo cuestións de carácter "xeral" antes de ir a puntos concretos. Por iso, entre as "primeiras tarefas" estará acordar uns principios reitores da actividade para un xogo "responsable".

Para a súa concreción, teranse en conta cuestiones como "a salvagarda das persoas desfavorecidas, a seguridade xurídica entre os actores do xogo e aquelas políticas do xogo responsable que se deben impulsar desde as administracións coa posterior aplicación por parte das empresas". "Trataremos cuestións como a publicidade ou o acceso de menores", indicou, antes de destacar que os integrantes do grupo recibiron "moi ben" a convocatoria, de forma que a Xunta espera que "dea froitos" para que o texto legal que finalmente salga adiante "conte coa opinión e, se é posible, o aval" desta comisión de traballo.

Nun bar pódese recorrer a mecanismos técnicos como unha máquina que se active ou non en función da idade ou un lector do DNI

CONTROL DE ACCESO E LECTORES DE DNI. O director xeral reivindicou "un marco claro" para que quen desenvolva en Galicia actividades económicas vinculadas co xogo o poda facer "cunha norma adecuada aos tempos". Pero tamén esixente en cuestións que xeran "preocupación" como o acceso de menores a salas de apostas situadas en espazos máis xenéricos de xogo ou a súa participación en actividades prohibidas até os 18 anos.

Aínda que asegurou que, polo momento, non hai "grandes denuncias" respecto diso en Galicia e, cando se producen, actúase con sancións elevadas --a multa mínima se un menor xoga nunha actividade non permitida son 18.000 euros, segundo indicou--, o director xeral reivindicou a necesidade de garantir máis medidas de control.

"Queremos evitar que os menores accedan a situacións de risco que poden derivar en casos de ludopatía e, para iso, son precisas medidas de control. Hai varias vías: en determinados casos pode servir xa o control de acceso e se non o hai, por exemplo nun bar, pódese recorrer a mecanismos técnicos como unha máquina que se active ou non en función da idade ou un lector do DNI", exemplificou.

Estas medidas estarán reguladas na futura lei co fin de que "se limite ou dificulte o acceso do menor ao xogo". "O obxectivo non é sancionar, senón previr, o que buscamos é que non poidan xogar a actividades prohibidas", defendeu, antes de concluír que, polo momento, empezarase por asentar os "principios básicos" dun xogo responsable.