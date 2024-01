La Xunta elevará a nivel 2 la alerta para que el Estado asuma la limpieza de pellets en el mar

La crisis por el vertido de pellets de plástico continúa este martes con nuevos reproches entre administraciones. La Xunta decidió finalmente elevar a nivel 2 la situación de alerta con el objetivo de que el Estado "asuma a limpeza de pellets no mar".

Rueda pide al Gobierno que se encargue de los sacos que siguen en el mar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que se va a incrementar a situación 2 el plan anticontaminación (Camgal), que hasta ahora se encuentra en nivel 1 –correspondiente a episodio de pequeña gravedad–, porque el Gobierno central "exige ese requisito" para trabajar en el mar para la contención del vertido.

Esta decisión llega en la misma jornada en la que Asturias ha elevado el nivel de alerta a 2 y tras días de la Xunta sin subir ese nivel, con reiterados llamamientos del Gobierno central a aumentar la situación para aportar su colaboración.

A preguntas de los medios de por qué se ha tardado hasta este martes en elevar ese nivel anticontaminación, Rueda ha respondido: "Nos están exigiendo que hagamos esto, parece ser que durante un mes no había por qué hacerlo, cuando llegan a la playa es cuando se dan cuenta de que se tiene que actuar en el mar o por lo menos nosotros nos damos cuenta". "Se nos exige ese requisito", aclara. "Si hace falta esa declaración, declaración hecha, pero para que hagan este trabajo", apostilla.

"Estoy seguro que si esto fuera en otra comunidad autónoma, en Cataluña, por ejemplo, no estarían con estos requisitos que nos están exigiendo para activar su colaboración", ha reprochado Rueda. "Estoy seguro que después de tener conocimiento a principios del mes de diciembre no habrían tardado hasta el 4 enero en darnos traslado", en la "primera vez" que dio traslado el Gobierno central a la Xunta, asegura. Hace referencia Rueda a que Portugal informó a España el 8 de diciembre de que el Toconao había perdido seis contenedores.

El presidente gallego hace "una petición muy expresa" al Gobierno para que trabaje en el mar para "impedir" la llegada de los pellets a la costa, puesto que "son competencias exclusivas del Estado". "Hay cientos de sacos ahora mismo que no llegaron a las costas, por lo tanto, es momento de recogerlos, por lo menos de intentarlo, de hacer todo posible y ahora que está en el mar parece ser que va a haber corrientes estos días que van a permitir hacerlo todo un poquito más fácil", afirma Rueda. "Espero que a partir de ahora se haga y espero que entre todos solucionemos esta cuestión", prosigue.

Remarca que "la mayoría" de los pellets "sigue en el mar". "Recojamos esos sacos en el mar antes de que lleguen a la costa y en muchos casos rotos, que es el residuo que estamos viendo", razona el titular del Ejecutivo autonómico.

"Ahora empezamos a enterarnos de que tenían conocimiento de todo esto, con bastante detalle, todo ese detalle de los contenedores que se cayeron, el lugar, todo eso lo sabe el Gobierno central hace un mes", censura.

Rueda señala que se sigue trabajando con más de 200 técnicos medioambientales en la recogida de plásticos y se seguirá "hasta que desaparezcan completamente estas bolitas", "este residuo que se está llegando a las costas". Garantiza que se aumentará el número de efectivos de ser necesario.

También ha dejado claro que "se conocerá" el informe encargado por la Xunta en el que se detalla que los pellets son materiales no tóxicos. "Estamos hablando de un material utilizado en uso alimentario, eso es lo que nos dicen los informes", deja claro.

El Gobierno se pone "manos a la obra" en Galicia

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que, tras el anuncio de la Xunta activando el nivel 2 del sistema nacional de respuesta por el vertido de pellets, el Gobierno se pone "manos a la obra" en Galicia. "El equipo de la Dirección General de Costas trabaja ya con los técnicos del Gobierno de Asturias definiendo las actuaciones de limpieza.

Así lo ha manifestado este martes la ministra en una publicación en la red social X, en la misma jornada en la que Asturias ha elevado el nivel de alerta a 2 y después de que Rueda haya anunciado la misma medida porque el Gobierno central "exige ese requisito" para trabajar en el mar para la contención del vertido de pellets de plástico.

El informe de la Xunta dice que los pellets son aptos "para uso alimentario"

El primer informe encargado por la Xunta para determinar la posible toxicidad de los pellets llegados a las costas gallegas concluye que se trata de elementos no peligrosos y que, incluso, por su composición, son aptos "para uso alimentario".

Así se recoge en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, firmado por el doctor en Ciencia y Tecnología de Polímeros Santiago García Pardo. Se trata, no obstante, de una primera analítica de urgencia, en la que el experto no ha analizado los pellets en sí mismos, si no que se ha realizado "en base a las fichas técnicas y fichas de seguridad facilitadas".

En concreto, se identifica como un producto de Coraplast, compuesto en un 88-90% por polietileno y en un 10-12% por aditivo UV622.

La principal conclusión de este informe es que el producto "no es peligroso". "En este sentido, todos los riesgos contemplados por la normativa vigente quedan excluidos, tanto para el producto como para sus ingredientes de forma individual", recoge.

El lunes, la vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ya había adelantado que los pellets "non son tóxicos nin perigosos, pero é plástico e hai que quitalo dos areais".

Por su parte, investigadores de la Universidad de A Coruña (UDC) alertan del problema de ingerir pellets al consumir peces que los han comido porque "es perjudicial que entren en la cadena trófica" a pesar de que el material de estas bolitas no es tóxico, ha señalado a Efe el director del Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA), Jaime Rodríguez, quien explica que "no es bueno tener plástico en nuestro organismo". "Los tragas y en el momento no pasa nada, pero si se acumulan pueden producir problemas a largo plazo", añade.

El director del CICA ha reconocido que los microplásticos –en lo que se pueden convertir los pellets si se degradan– suponen "un grave problema" y "no por su toxicidad, sino porque se acumulan".

El doctor en Biología y catedrático en Ecología de la UDC, Rodolfo Barreiro, coincide con su compañero en que "los pellets no son productos tóxicos como pueden ser los insecticidas" ya que, de hecho, "se utilizan para hacer envases alimentarios", pero "eso no puede estar en el mar" y hay "que retirarlo cuanto antes".

La versión del Gobierno: "La Xunta lo sabía desde el 13 de diciembre"

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado este martes que la Xunta de Galicia conocía desde el pasado 13 de diciembre, por llamadas registradas en el servicio 112, que se había producido un vertido de pellets de plásticos y que estaban afectando a la costa gallega.



Alegría ha reaccionado así en la rueda de prensa posterior Consejo de Ministros al ser preguntada por este vertido que ha provocado un cruce de reproches entre el Gobierno central y autonómico, que asegura que no se les avisó pese a tener conocimiento antes del mismo.



Tras insistir en que el Gobierno ha ofrecido a la Xunta su colaboración "desde el minuto uno", la ministra se ha preguntado por qué el Ejecutivo autonómico no ha querido contar antes con esa ayuda que es "de sentido común" para hacer frente a la situación "con más y mejores recursos".



Dicho esto, Pilar Alegría ha relatado su versión de cómo ocurrieron los hechos. Así, ha explicado que tuvieron conocimiento el 13 de diciembre del vertido por llamadas de particulares al servicio 112, que depende de la Xunta de Galicia.

Y que desde el momento en que Salvamento Marítimo tiene conocimiento se ponen a investigar lo sucedido y comprueban que el vertido procede de uno de los seis contenedores que ha podido perder el buque Toconao, con bandera de Liberia, y que pudo producirse en torno al 8 de diciembre.

Portugal informó a España el 8 de diciembre

La Dirección General de Recursos Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos de Portugal emitió un informe en la misma madrugada del 8 de diciembre apuntando que el buque Toconao había perdido seis contenedores frente a las costas de Viana do Castelo, una información que se trasladó, además de a las autoridades portuguesas, a la Agencia Europea de Seguridad Marítima y a las autoridades españolas.

Así lo recoge el informe, fechado a las 4.45 horas del 8 de diciembre, y al que ha tenido acceso Europa Press.

En él, se especifica que la Dirección General de Recursos Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos de Portugal reportó el incidente el mismo día en el que se produjo, tras recibir la comunicación VHF de pérdida de carga por parte del Toconao, y que los caídos al mar, según esa primera información, eran seis contenedores que no llevaban mercancías peligrosas (Código IMDG).

También se concreta que la información fue trasladada a España, a Portugal y a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA).

Bruselas dice que es España quien debe gestionar los "impactos adversos" de los pellets

La Comisión Europea (CE) señaló este martes que son las autoridades nacionales las encargadas de gestionar en lo inmediato los vertidos de pellets de plásticos como el ocurrido en España, mientras Bruselas trabaja en medidas a medio y largo plazo para reducir la contaminación por microplásticos.

"La Comisión es muy consciente de los impactos adversos de la contaminación por microplásticos y en particular la pérdida de pellets de plástico en el medioambiente", dijo este martes en rueda de prensa el portavoz de Medioambiente de la Comisión Europea, Adalbert Jahnz.

El pasado 8 de diciembre el buque Toconao, con bandera de Liberia y armador alemán, perdió 26.250 kilos de pellets de plástico frente a las costas portuguesas, que han ido llegando desde entonces a las costas españolas de Galicia, Asturias y Cantabria.

El portavoz comunitario indicó que "este tipo de situaciones las gestionan las autoridades nacionales, que son las responsables de cualquier acción inmediata y evaluación de impacto", tanto en lo que se refiere a las consecuencias medioambientales como a las causas e investigar cualquier sospecha de crimen medioambiental.

"Mientras que la situación inmediata debe ser gestionada por las autoridades nacionales, como habitualmente, la Comisión está trabajando en medidas políticas a medio y largo plazo para gestionar mejor este problema en general a nivel de la Unión Europea (UE)", agregó.

Reproches entre Ribera y Feijóo

Antes, la vicepresidenta tercera y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, había considrado un "error" la negativa de la Xunta a aceptar la colaboración ofrecida por el Gobierno central.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había reprochado l Gobierno central que se responsabilice a la Xunta del vertido. Para el gallego, los microplásticos "no son tóxicos", lo que es "tóxico es la utilización política que se está haciendo de un vertido en las costas portuguesas que el mar ha traído a las costas gallegas y, de momento, a las costas asturianas".

Ecologistas demandan al Toconao

La asociación Ecologistas en Acción ha presentado este martes una demanda penal en el Juzgado de Noia contra la empresa armadora propietaria del buque portacontenedores Toconao, con bandera de Liberia, así como contra su capitán.

En la demanda, como han especificado en rueda de prensa, solicitan una caución de 10 millones de euros a la naviera para hacer frente a una descontaminación “larga y costosa”.

La acción judicial, realizada junto con Plademar Muros-Noia, atribuye a la empresa un presunto delito contra el medioambiente y los recursos naturales por la afectación a las costas gallegas con un vertido de millones de pellets de plástico.

Xoán Evans, portavoz de Ecologistas en Acción, ha insistido en sus declaraciones en que “es evidente que hay una contaminación amplia y grave” porque la marea de pequeñas bolas de plástico blancas ya ha afectado a 10 espacios protegidos de la Red Natura 2000, así como al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas, al Parque Natural de Corrubedo y a numerosas zonas de costa y arenales.

Sumar demanda a la Xunta por su inacción

Sumar ha decidido finalmente demandar a la Xunta de Galicia por "inactividad" y "falta de ejercicio de las competencias" autonómicas ante la catástrofe ambiental originada por el vertido de pellets en las costas gallegas.

Una demanda que ha anunciado la candidata de Sumar a la Xunta de Galicia y portavoz de la coalición en el Congreso, Marta Lois, en una rueda de prensa en la cámara, donde ha dicho que el presidente gallego, Alfonso Rueda, no ha actuado ni ha ejercido sus competencias para hacer frente a esta catástrofe.

"Denunciar la falta de transparencia, la ocultación, la falta de gestión del PP y de Rueda. Es para todos conocidos la existencia de un protocolo, que es el Plan de Contingencia, que no se activó en su debido momento, que se tardaron semanas en activarlo y que es una competencia exclusiva autonómica", ha dicho.

Además, ha recordado que en Sumar ya pidieron la dimisión del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, a quien ha criticado en otra rueda de prensa la portavoz de los comunes, Aína Vidal, que considera que "va a tener peso en campaña gallega porque es una persona que no es capaz defender ni a su tierra ni a su gente".

Podemos también ha presentado una denuncia en los juzgados de Noia al entender que se ha cometido un delito contra la salud pública.

Protocolo de actuación para los municipios costeros de Galicia

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha enviado a más alcaldes de municipios costeros de Galicia un protocolo de actuación y de reclamación de daños frente a los pellets de plástico llegados en los últimos días al litoral gallego.

De este modo, el conselleiro de Mar extiende la recomendación que hizo a otros alcaldes gallegos en una carta el pasado día 4 de enero y que esta semana volvió a remitir a regidores de otros municipios afectados. En esta misiva, Villares recuerda a los ayuntamientos que la tarea de limpieza en los arenales gallegos es competencia de la administración local y, para ello, les propone un "protocolo de actuación" así como los costes de las labores de limpieza para que, "posteriormente y, de forma centralizada, la Xunta haga llegar esa información a la empresa armadora".

La Xunta propone a los ayuntamientos que indiquen en esta documentación cuestiones como la descripción del lugar contaminado, un plano del mismo, la identificación del reclamante de los costes de limpieza, cuantificación de la afección medioambiental, un reportaje gráfico del vertido, medios materiales y humanos empleados, así como la justificación de gastos con facturas.

¿Dónde se han localizado plásticos?

En el Parque Nacional das Illas Atlánticas, este lunes había constancia de la presencia de microplásticos dispersos en el zona norte de Sálvora, y también en las playas de O Almacén y Os Bois, en las Ons. Según el operativo de vigilancia, las Ons y Cortegada se habrían librado, de momento. Este lunes estaban desplegados una docena de vigilantes y personal adscrito al Parque Nacional, que se ocupaban de la recogida y supervisión.

En otras áreas del litoral como Muros, O Grove, Vilanova de Arousa, A Coruña o Porto do Son este lunes los trabajos corrían a cargo de voluntarios que bajaron a la arena, aunque la afluencia fue menor que la registrada el domingo. Algunos como Chema, desplegado en el arenal de Cabeiro, en Porto do Son, reclamaban a las administraciones "maior información" para, por ejemplo, conocer en qué lugares resulta más urgente limpiar y también conocer qué métodos pueden ser los más adecuados para proceder a la limpieza.

Desde la Xunta, que ha desplegado también personal de Tragsa, el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, pedía "calma" a los voluntarios. "As veces, se somos moitos na praia pódese facer máis mal que ben", avisó.

Asturias decreta el nivel 2 de emergencia

El consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, ha decretado, a las 10.24 horas, el paso a situación 2 del Plan Territorial de Contingencia por Contaminación Marina Accidental en el Principado de Asturias (Placampa) ante la "aparición generalizada" de microplásticos en los arenales de toda la costa asturiana.

Esta situación contrasta con el caso gallego, en donde la Xunta mantiene el plan anticontaminación Camgal en el nivel 1, correspondiente a episodio de pequeña gravedad. El Estado señala que el Gobierno gallego debe elevar este grado para poder colaborar con medios.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa) en nota de prensa, la situación 2 permite incorporar al dispositivo de limpieza y retirada, medios distintos a los municipales, incluyendo recursos estatales y su coordinación a través del Centro de Coordinación Operativa Integrada, donde están representadas las distintas administraciones implicadas.

El contenedor contenía más de 26 toneladas de microplásticos

Los microplásticos llegados a las costas gallegas y que se están extendiendo por el Cantábrico proceden de uno de los seis contenedores que perdió el Toconao frente al litoral portugués.

Según informó este lunes Maersk, la armadora del carguero con bandera de Liberia, el depósito contenía 1.050 sacos de pellets de 25 kilos cada uno. En total, son 26,25 toneladas las que hay que tratar de recuperar.

¿Qué contenían los otros 4 contenedores?

El gigante del transporte marítimo de origen danés explicó que en los otros cuatro receptáculos que cayeron al Atlántico había pasta de tomate, neumáticos, barras de aluminio y rollos de papel film, según informó la Delegación del Gobierno.