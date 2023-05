Sin noticias de Mitogo tras la segunda jornada de búsqueda

La segunda jornada de búsqueda del futbolista David García Mitogo, al que se le perdió la pista el jueves de madrugada, no ha dado resultados. El exjugador de As Pontes y Sarriana, entre otros, desapareció de madrugada tras dejar preocupantes mensajes a sus allegados.

El delantero ecuatoguineano, de 32 años, jugó esta temporada en el Atlético Arnoia de Preferente. Su rastro se pierde en un puente sobre el río Avia que une los municipios de A Arnoia y Ribadavia. Allí apareció su telefóno móvil

⚠️BUSCA DESAPARECIDO ARNOIA⚠️

[email protected] de @avpccastrelo, Mancomunidade do Ribeiro, Cortegada e @PCRibadavia, participan desde esta mañá no dispositivo de busca establecido pola Garda Civil, do xogador do Atlético Arnoia, David Mitogo.



Moita sorte compañeiros!

🧡 pic.twitter.com/VXdBluHJP2