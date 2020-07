"No nos tiembla el pulso si con eso evitamos recoger cadáveres"

Pasó por casi todas las especialidades de la Guardia Civil (Asuntos Internos, Grupo Antiterrorista, UCO, Información, anticorrupción, blanqueo de capitales, narcotráfico...) pero Javier Molano no puede ocultar una especial predilección. "En todas he disfrutado y aprendido, porque cada una me ha aportado algo para mi formación, pero Tráfico me atrae porque por la carretera pasa todo y es una forma de servir muy dinámica".

¿Cree que los conductores son injustos con los agentes de Tráfico?

No es que sea injusta, sino que es errónea. Como se dicho de que nos ponen un mínimo de multas. Nunca nos han pedido ninguna cifra ni que tengamos que cumplir ningún objetivo. Es un bulo o más bien una autojustificación de gente que es denunciada y tiene que decir algo ante los demás.

Mentalidad

"Hay que dignificar la denuncia, porque está demostrado que es la mejor herramienta para evitar accidentes"

¿Quizás sea porque los usuarios se quedan con la multa y no tanto con la labor preventiva?

Es que la razón de nuestro servicio no es denunciar sino evitar que la gente se mate o que tenga que vivir atada a una silla de ruedas. Tenemos que evitar una serie de desgracias a las que estamos habituados. Porque cuando uno ve de cerca una de esas desgracias, tiene muy claro para lo que estamos. Y sin remordimientos. Eso nos da fuerza para salir a la carretera e intentar por todos los medios que esa escena no se repita. Y no nos temblará el pulso a la hora de denunciar, si con eso evitamos recoger cadáveres del asfalto. Sé que mucha gente no lo entiende y lanza ese mensaje de que solo estamos para recaudar o que vamos a cazar, pero no es así.

Es que a nadie le gusta que le multen...

Hay gente que comete errores, que se distrae... pero la única forma de no recurrir a la pataleta es cumpliendo las normas. Hay miles o millones de conductores que nunca han tenido que sufrir una denuncia. Se puede salir a la carretera y regresar sin ninguna sanción. Es lógico reaccionar ante una patrulla que está vigilando junto la carretera, pero nada tenemos que temer si no hemos cometido ninguna infracción, porque nunca nos van a denunciar por algo que no hemos cometido. Todo lo contrario, encontrarse con un guardia civil es una garantía de seguridad. Y la prueba está cuando uno tiene una necesidad.

Labor

"Nuestro servicio es evitar que la gente se mate en la carretera o que pase el resto de su vida atada a una silla de ruedas"

La conducción y los vehículos han ido cambiando con el paso de los años. ¿Qué infracciones ya no se cometen y cuáles son los errores más recientes?

Gracias a las condiciones de las vías, ya no hay tantos adelantamientos con resultados fatales, que eran de los factores más peligrosos. Tampoco se da tanta siniestralidad relacionada con las características del vehículo, porque ahora son mucho más seguros y tienen menos averías. Entre los errores más actuales, el típico y que sigue aumentando, desgraciadamente, es la distracción al volante.

¿Erradicar el uso del móvil durante la conducción es el gran desafío?

Totalmente. Primero se usaban los famosos ‘busca’, luego el teléfono y ahora ya se llevan en la mano auténticos ordenadores portátiles. En el vehículo entra lo que hay fuera, pero no dejamos de hacer lo que hacemos fuera. Deberíamos aislarnos al sentarnos al volante, pero hay gente que sigue sin hacerlo.

Cuestionados

"No hay que tenerle miedo a una patrulla. Nunca nos van a denunciar por una infracción que no hayamos cometido"

Directamente relacionado con ese mal uso están los avisos de radares y controles a través de WhatsApp y aplicaciones. Incluso se llegó a proponer su prohibición...

Legalmente, esos avisos no están prohibidos salvo si se envían o leen durante la conducción. Pero advertir de nuestra presencia en redes no ayuda a mejorar la seguridad vial. Quien envía un mensaje delatando de nuestra posición, no está siendo solidario con el conjunto y al único que beneficia es a quien ha convertido la aplicación en un negocio.

¿Lugo sufrió un repunte de accidentes de motocicletas, a qué cree que se debió?

Hubo una sensación subjetiva del problema cuando objetiva no era superior al resto, no se distinguía por su accidentalidad mayor. Al levantarse paulatinamente el confinamiento, primero con movimientos provinciales y después interprovinciales de vehículos, ya preveíamos por la cantidad de motocicletas que pudiera haber más accidentes y por ello hubo despliegues de helicópteros, radares de varios tipos, patrullas en vehículos camuflados, etc., con la idea de enviar un mensaje para evitar tragedias. Es cierto que en Lugo hubo accidentes que tuvieron trascendencia de forma especial, mediática, pero no fue algo superior al resto de Galicia, y parecido al resto de España. Lugo es una provincia con muchas carreteras, pero no tiene ningún punto negro, a diferencia de las otras provincias gallegas, como por ejemplo Pontevedra, que tiene 56. En Lugo sí es cierto que hay mucha preocupación por los accidentes con animales.

¿Qué se podría hacer para mejorar las condiciones de seguridad en la A-8 a la altura de O Fiouco?

Más allá de la incomodidad de que un conductor deje de aprovechar una buena vía y tenga que ir por otra convencional no hay problema de seguridad, porque está automatizado. Hay detectores físicos que cortan y desvían el tráfico y se evitan así problemas de seguridad, excepto con los vehículos que ya hayan entrado en la vía, pero serían escasos. Se va a intentar mejorar, hay proyectos para que sea todavía menor el tiempo que permanezca cerrado, que permita circulación segura a pesar de la niebla. Pero ahora mismo ya no genera problemas de seguridad a pesar de las condiciones de niebla.

Bulo injusto

"Es falso que nos pidan un mínimo de multas. Más bien es una autojustificación de cierta gente que es denunciada"

Novedades del verano. "Habrá motoristas de paisano y furgonetas y un camión camuflados para vigilar las carreteras"​

Tráfico ha comenzado a desplegar agentes de paisano en motos camufladas. ¿Se limitarán a las concentraciones o estarán por todas las carreteras gallegas?

Efectivamente, ya están circulando y los vamos a ir incrementando, al tiempo que vamos valorando su efecto. Pero no solo estarán en concentraciones de moto, sino en aquellos tramos o carreteras con mayor afluencia de moteros en días y horas concretos. Pretendemos concienciar a los usuarios de que en cualquier momento se pueden cruzar con un motorista que, en realidad, es un agente que está vigilando infracciones que, de otra manera, nos costaría más trabajo detectarlas.

Avisos de radares

​"Quien delata nuestra posición no es solidario con el resto y solo está beneficiando a los autores de la aplicación"

Otra novedad que ya está en marcha son las furgonetas camufladas. ¿Qué tal la experiencia?

Se ha comprobado que las furgonetas es un sistema preventivo bastante eficaz, porque la altura nos da un mayor ángulo para ver todo lo que ocurre en el interior del vehículo y así detectar gestos e infracciones que nos cuesta trabajo observar, como las distracciones al volante o el uso de los elementos de retención. Porque hay gente que tiene una sensación de impunidad y queremos saber, en definitiva, lo que está ocurriendo en el habitáculo. También tenemos de vez en cuando en Galicia un camión que se suma a la flota de vehículos no convencionales.