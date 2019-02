Noriega rompe relaciones con el PP por "instalarse en la infamia"

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha asegurado este miércoles que Compostela Aberta "da por rotas" las relaciones institucionales con el PP en Santiago, después de haberse instalado "en la infamia" con acusaciones a personas del entorno personal de los concejales del gobierno local.

Desde el PP denunciaron la adjudicación de 15 contratos menores a las empresas Produccións Teatrais Excéntricas, la editorial Apiario y 7H Cooperativa Cultural, con las que supuestamente se ha favorecido a familiares y personas del entorno cercano de dos ediles de Compostela Aberta, del propio alcalde de la ciudad y del jefe de gabinete de la Alcaldía.

Esa quincena de contratos analizados ascendería a 60.000 y pidieron explicaciones ya que, según su acusación, se están transfiriendo rentas de las familias de Santiago a los familiares y parientes, parejas y hermanos del Gobierno local".

En declaraciones a la prensa, Noriega ha dicho que en su caso personal -en relación a un contrato de 501 euros con Apiario, empresa de la que su pareja es socia- ya se han puesto en contacto con su abogado para emprender su defensa "en la vía judicial".

Recurrirán a la justicia porque el "daño en los ámbitos del espacio personal" es una línea que no se debería pasar porque "no es aceptable ni en un clima electoral".

Además, el alcalde ha explicado que el contrato al que se refieren los populares no fue cobrado por su pareja sino por una compañera de la misma ya que facturan de forma independiente.

Con todo, ha recordado que su compañera, escritora, se ha apartado de relaciones contractuales con el ayuntamiento durante el gobierno de Compostela Aberta pese a trabajar "intensamente" cuando regía el bipartito PSOE-BNG y también haberlo hecho durante el mandato del PP.

"Y si aún así es difamada es una línea de no retorno", ha lamentado Noriega visiblemente afectado por las "infamias" lanzadas con su ámbito personal y familiar, como ha expuesto. Mientras tanto, "doy por rotas las relaciones con el PP de Santiago y con su portavoz", Agustín Hernández, con el que ayer mantuvo un encuentro.

Consultado por la posibilidad de que estas acusaciones afecten a los resultados electorales de las municipales de mayo, Noriega ha expuesto que "si la infamia le pasa factura a Compostela Aberta, es que la infamia triunfará y nos veremos con Vox y otras fuerzas" tras los comicios.

Marta Lois: "No voy a entrar en el juego del PP"

En una línea similar se ha manifestado la concejala responsable de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo, Marta Lois, - vinculada con el contrato de 605 euros de Produccións Teatrais Excéntricas por la actuación de Quico Cadaval-, que también ha avanzado que en su entorno están valorando "denunciar" a los populares.



Las acusaciones son, a su juicio, "marca de la casa de la estercolera del PP", con las que además "se retratan porque deben estar muy preocupados por los resultados electorales".



Según Lois, las denuncias vertidas desde el PP son "calumnias" que afectan a pesonas relevantes de la cultura, no solo compostelana sino también gallega, por lo que "eso no es hacer política, es otra cosa", mezclando "asuntos que no competen a la política".



Además, Lois ha preferido no profundizar en la relación que la unía con el dramaturgo; "no voy a entrar e el juego del PP" afectando a personas con vínculos familiares o personas de los responsables locales porque a ellos "les da igual caiga quien caiga".