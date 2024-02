Un nonagenario dedica una canción a los miembros de una mesa electoral de Boborás

El 18-F nos ha dejado este domingo multitud de anécdotas, una de ellas, en el ayuntamiento ourensano de Boborás, donde un entrañable vecino decidió acudir al colegio electoral con su sobre y, tras depositarlo, se puso a cantar una canción después de votar en la mesa electoral.

Se trata de Gumersindo Iglesias Casares, de 92 años, vecino de Pazos de Arenteiro, de este municipio ourensano.

En el vídeo facilitado desde la Alcaldía, se puede escuchar como el hombre recita una canción: "Ya sé que tienes novio, ya sé que no me quieres, pretendes engañarme por otro nuevo amor; te seguiré queriendo, te seguiré adorando como yo a nadie quise, cual nunca yo he de amar".

🗳 BOBORÁS

Un veciño de Moldes foi votar de moi bo humor, recitándolle e cantándolle á presidenta da mesa pic.twitter.com/tr4Uberyoc — G24 (@G24Noticias) February 18, 2024

Se trata de un tema de Antonio Machín, cantante cubano-español de boleros y de música popular en general. Tras recitar esta canción, se animó a cantarla.

Además, en O Carballiño, en una de las mesas electorales una mujer introdujo dos sobres en la urna. Los miembros notificaron el suceso a la Junta Electoral y quedó constancia de la incidencia. La mujer, al parecer, pensaba que había que introducir dos papeletas.