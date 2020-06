El descubridor de la escultura: "Foi como se me puxera a zancadilla"

"Se non tropezo con ela nin a vexo; foi como se me puxera a zancadilla". Así relataba Fernando Brey Quintela a AGN el sorprendente hallazgo que hizo en aguas del río Sar de una virgen gótica tallada en piedra. Este vecino de Santiago, natural de la parroquia estradense de Loimil, practica habitualmente pesca sin muerte por la zona "por entreterme e pasear", confiesa. Sobre el día del descubrimiento, recuerda que vadeaba río arriba cuando tropezó con una piedra. Cosas de la fortuna, ya que de no ocurrir eso, jamás se fijaría en lo que tenía bajo sus pies, ya que la talla estaba cubierta de musgo como el resto de las piedras del lecho.

"Inmediatamente chamei á miña amiga Ana Castro, de Galantiqua Antigüidades, que lle sacou fotos e xa me dixo que podría ser unha cousa importante", cuenta Fernando Brey. De hecho, este estradense asegura que esa fue la clave: tener una persona conocida experta en la materia. "Se non fose así, igual llo contaba a calquera por aí", lo que en la práctica supondría un riesgo ya que el hallazgo en las manos equivocadas podría haber terminado en expolio. "Mantivémolo en secreto estas semanas ata que a sacaron", recuerda.

Ana Paula Castro es miembro de Apatrigal, por lo que puso la noticia en conocimiento de algunos de los mayores expertos en la materia, que confirmaron lo que ella ya sospechaba: la importancia del hallazgo del río Sar. "A verdade é que é un día especial para Galicia", admitía Carlos Henrique Fernández, presidente del colectivo Apatrigal. "Nun lugar onde estamos máis afeitos ás desfeitas do patrimonio, atopar unha virxe desta calidade fainos estar moi orgullosos", afirmó.

Como lo estaba Fernando Brey, que pasó un día atendiendo a los medios y satisfecho. "Hoxe a virxe xa durmirá ao quente", bromeó.