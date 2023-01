"Non somos fake": a Xunta convértese no primeiro Goberno autonómico en TikTok

"Non somos fake". Así se presenta o Executivo que dirixe Alfonso Rueda no seu novo perfil institucional en TikTok. Coa súa creación, a Xunta convértese no primeiro Goberno autonómico de España en contar cun perfil institucional nesta rede social. A Administración galega estreou este venres conta na rede social, dispoñible en https://www.tiktok.com/@xuntadegalicia, co obxectivo de crear e divulgar información de interese para a mocidade galega.

Deste xeito, e aproveitando o amplo seguimento nas páxinas oficiais de Twitter e Facebook -cuxas contas suman máis de 320.000 seguidores-, o Executivo autonómico aposta por seguir reforzando a súa comunicación dixital e por aumentar a difusión das iniciativas postas en marcha en Galicia nunha das redes sociais máis empregadas na actualidade pola mocidade.

Entre os principais obxectivos do proxecto está o de renovar a maneira de facer chegar información relevante á mocidade e á poboación en xeral, comunicándoa de maneira dinámica e informal.

Ao mesmo tempo, búscase favorecer o alcance e visibilidade de medidas de interese para un sector da poboación que está a empregar habitualmente este medio para permanecer informado.

Os contidos que estarán dispoñibles a partir deste venres inclúen publicacións de temáticas como a cultural ou a gastronómica, pero tamén a científica, a ambiental ou a económica, entre moitas outras.

LINGUAXE MÁIS PRÓXIMA. A páxina de TikTok chega para funcionar como un espazo de contidos especializados, especificamente traballados e de interese para o público da plataforma.

Así, empregarase unha linguaxe máis próxima, afastada de termos técnicos e co estilo de comunicar propio desta plataforma, como se pode apreciar na primeira publicación do perfil.

Recomendacións culturais, novas convocatorias de axudas para a xente nova, receitas con produtos de proximidade ou vídeos de concienciación sobre violencia machista, ou o fomento do uso da lingua galega, por exemplo, serán algúns dos contidos que estarán dispoñibles nas próximas semanas nesta nova plataforma.