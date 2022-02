Las familias continúan desesperadas. A esa angustia se suma ahora el enfado por la poca información y la suspensión de la búsqueda de sus seres queridos, que muchos continúan en el fondo del frío mar de las aguas de Terranova. Esta decisión llevó a muchos allegados a acercarse este jueves a primera hora a la empresa armadora, Grupo Nores, para exigir respuestas.

Jon Okutu, tío de Edemon Okutu, se acercó hasta el lugar acompañado de otros familiares, entre ellos la mujer del desaparecido, que tuvo que ser atendida por los servicios de la Cruz Roja tras derrumbarse por la falta de información acerca de su marido, con el que residía en Pontevedra.

"Nos enteramos a primera hora de la mañana de que la búsqueda había finalizado, pero las familias no queremos eso. Hay que seguir buscando los cuerpos, no se pueden dejar a 12 personas en el mar", expresó Okutu, que en su visita a Nores fue donde se enteró de que el ministro de Pesca, Luis Planas, se reuniría con las familias en la sede de la Autoridad Portuaria, ubicada en el Puerto de Marín. Allí también estuvo el ghanés.

Esa convocatoria, sin embargo, pareció no llegar a casi ningún afectado. De hecho, el peruano Kevin Acuña, allegado de Rogelio Franco, no sabía que el ministro se personaría en Marín. "Nadie nos citó", dijo a las puertas de Nores. Tampoco este jueves fue capaz de conseguir más información sobre su familiar, sobre el que piden que "le sigan buscando, porque lo estamos pasando muy mal".

María José de Pazo, exconcejala de Marín e hija del jefe de máquinas del Villa de Pitanxo, Francisco de Pazo (que continúa desaparecido), a primera hora de la mañana no tenía noticias de la visita del ministro a Marín, pero sí que fue de las primeras en personarse en el lugar junto a sus hermanas y junto a Crístofer y Kevin González, hijos de Fernando González, de Moaña. Todos ellos sin explicaciones, pero llenos de dolor.

Momentos antes de reunirse con Planas, De Pazo agradeció a los medios la amplia cobertura llevada a cabo sobre lo sucedido, así como por la falta de información. "Vosotros tenéis el altavoz de los desaparecidos y de las familias. No se merecen esto. Estamos pasando un dolor muy grande por las pérdidas y esto lo acrecienta", manifestó intentando contener las lágrimas.

Fue crítica con las autoridades, consciente de que "es una situación difícil", pero "no notamos ni cooperación, ni ayuda, ni amparo". Antes de entrar a la reunión hizo hincapié en que "no se aplauda ni se calle que en menos de 48 horas abandonen a unas cuantas personas con la excusa de que no están vivos", un hecho del que son conscientes. "Desafortunadamente ya lo sabemos, pero son 12 personas que no merecen que se abandonen así".

María José de Pazo, hija de Francisco de Pazo

"Le pregunté al ministro que cómo le sentaría enterarse de que suspenden la búsqueda de su familiar por un tuit"

Crístofer González, hijo del experto marinero moañés Fernando González, fue claro: "O que pedimos nós dende un principio é que haxa transparencia". Y es que en su caso, "se non chegamos a chamar nós, eu non sabería que o meu pai está no fondo do mar".

El enfado, justificado, de Crístofer y su familia derivó de conocer antes las informaciones por los medios de comunicación que por la propia armadora o por el Gobierno. "Dixéronnos que a primeira información iámola ter nós antes que os medios de comunicación e antes que todo o mundo. Mentira. Nós non tivemos información de ningún tipo, nin política nin da armadora. Estamos a cegas".

En la reunión también se personó Julio Torres, pastor de la Iglesia Evangélica de Marín, de la que son feligreses los ghaneses que iban a bordo del barco. El religioso tampoco dudó en criticar la actitud del Gobierno. "El ministerio de Pesca no puede ser el ministerio de los peces, tiene que ser el ministerio de los pescadores, sea cual sea la situación en la que estén", apostilló. Además, Torres también realzó el papel de los medios de comunicación, aunque lamentó que "mañana saldrá otra noticia y ahí se quedará esta. ¿Dónde están los afectados de La Palma y del terromoto de Lorca? ¿Dónde estarán entonces los afectados del Pitanxo dentro de 15 días?".

COMUNICACIÓN. La reunión, que se celebró a puerta cerrada en la sede de la Autoridad Portuaria, no convenció a ninguno de los familiares, sobre todo ante la actitud del ministro de Pesca, que se negó también a atender a los medios. Kevin González, el otro hijo de Fernando, contó que entre las solicitudes que se le habían hecho a Planas se encontraba la de mejorar las comunicaciones.

"Les pedimos que por favor se solucione la comunicación, que sean mucho más fluidos con nosotros mediante una llamada de teléfono, un mensaje o como fuese más oportuno. Entiendo que ustedes necesitan hacer su trabajo, pero los primeros somos nosotros", dijo, agradeciendo también el trabajo de los medios y "el apoyo que estamos recibiendo las familias por vuestra parte".

Juan Damazo, hijo de Rogelio Franco Damazo

"Las agencias me piden carta de invitación para volar a España desde Perú"

María José de Pazo, que el jueves se postuló como la portavoz de los afectados, reconoció que fue contundente con las autoridades. "Les pregunté al ministro y a la secretaria de Pesca: ¿Qué tal le sentaría enterarse que dejan de buscar a su hermano, a su padre o a su marido por un tuit de Salvamento Marítimo de Canadá?". Ante eso, De Pazo aseguró que desde el Gobierno se "comprometían" a intentar "remendar" la falta de comunicación con las familias, que, según expresó, "deberíamos haber estado más indignados, pero estamos medio anestesiados por el dolor". Aprovechó la ocasión para volver a dar las gracias a los patrones de los barcos de Galicia, como el Playa Menduiña Dos, "que estuvieron buscando a sus compañeros sin dormir".

TRAGEDIA A DISTANCIA. La angustia y la falta de información también se vive desde la distancia. Es el caso de la familia de Rogelio Franco Damazo, uno de los tripulantes, de 56 años de edad, que trabajaba en el Villa de Pitanxo como ayudante de cocina y al que le faltaba apenas un año para jubilarse.

Aunque en Pontevedra reside su pareja y otros allegados, a más de 9.000 kilómetros de Pontevedra, en Perú, se encuentran sus tres hijos. El menor de ellos, Juan Damazo, de 27 años, está viviendo una odisea para lograr volar a España. "Si hubiera algún apoyo" por parte de las administraciones españolas "a los familiares directos me ayudaría mucho con la información". Al problema de que los pasajes "están bien caros" se suma que "las agencias me piden carta de invitación para ingresar al país".