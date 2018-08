Noa Presas reclama a la Xunta más medios para hacer frente a los incendios

La diputada del BNG en la provincia de Ourense, Noa Presas, ha reclamado este jueves al Gobierno gallego más medios para hacer frente a los incendios forestales tras criticar la "absoluta inacción" de esta Administración después de la ola de incendios registrada el pasado año.

En un acto simbólico celebrado esta mañana delante de la Delegación de la Xunta, acompañada de representantes de la comarca de Valdeorras, la diputada orensana ha reclamado a la Xunta de Galicia que ponga en marcha todos los recursos disponibles y, en concreto, ha pedido que se abra la base de helicópteros de Vilanova y más motobombas para los ayuntamientos.

La Xunta "el último año no ha hecho absolutamente nada para reformar la política antiincendios, algo que afecta de forma específica a Ourense, territorio que más veces arde" y con más superficie ardida, ha proclamado Presas.

Ha recordado que de las casi 62.000 hectáreas que ardieron el año pasado "más de 30.000 fueron en la provincia de Ourense", por lo que ha censurado "la desprotección" de la provincia en materia de incendios, situación de la que ha responsabilizado a la Xunta de Galicia.

PREVENCIÓN. La nacionalista ha acusado al Gobierno dirigido por el PPdeG de "confiar toda su política antiincendios al azar y al buen tiempo" tras denunciar que "no hubo ni política de prevención ni hay ahora una mejora de los recursos humanos o materiales de extinción".

En primer lugar, ha manifestado que la Xunta "no hizo los deberes en cuanto a prevención" y también ha denunciado incumplimientos en las franjas de protección y que no se hayan recuperado todavía las brigadas móviles, "un mecanismo muy importante de atención temprana en cuanto a extinción".

"No queremos un septiembre y un octubre negro otra vez", ha zanjado Presas, quien ha considerado "inadmisible" que no esté abierta una "base" que ha definido como "estratégica para la comarca" de Valdeorras a fin de atender los incendios, por lo que ha solicitado no solo que se reabra "cuanto antes la base y la haga operativa sino que también introduzca refuerzo tanto de recursos materiales como humanos".

"Aún hay margen para tomar medidas urgentes", ha apuntado la diputada, quien ha reprochado a la Xunta que "criminalice" a los vecinos por los incendios en vez de destinar más "recursos y dinero".