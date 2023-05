No habrá adelanto electoral en Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, no adelantará las elecciones en Galicia. Tras la convocatoria de una rueda de prensa para este lunes, y después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, comunicase por la mañana que las elecciones generales se adelantan al 23 de julio, los rumores sobre una posible convocatoria adelantada en Galicia se dispararon, pero finalmente la fecha se mantendrá en el calendario previsto.

"As urxencias electorais do Partido Socialista non poden ser as urxencias de Galicia. E mentres Pedro Sánchez pensa nas urnas nós temos que pensar nos problemas da xente", indicó Rueda, que añadió que su partido no piensa en clave "electoralista", por lo que prefiere elegir el camino de la "estabilidade" y por eso "non convocaremos eleccións autonómicas".

"Non imos deixar que a inestabilidade de Pedro Sánchez contaxie a Galicia", concluyó.

Valoración de las elecciones

"A gran verdade é que o Partido Popular de Galicia gañou as elecciós municipais", aseguró Rueda, que cree que el partido "corrixiu os erros" que pudo haber cometido en años anteriores.

Reunión del comité ejecutivo

El comité ejecutivo del PPdeG mantendrá en la tarde de este lunes una reunión clave para tomar la decisión respecto a una posible nueva fecha para las elecciones autonómicas gallegas, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el adelanto de los comicios generales al próximo 23 de julio.

En este nuevo escenario, las elecciones gallegas –previstas en un principio para julio de 2024– podrían acabar coincidiendo con las nacionales si así lo decide este lunes la cúpula de los populares de Galicia.

El vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, ha remitido al presidente gallego, Alfonso Rueda, y al comité ejecutivo del PPdeG de este lunes para que sea el máximo mandatario el que traslade el análisis de los resultados electorales de este domingo y también del "nuevo contexto" con el adelanto de las generales que ha anunciado Sánchez.

A preguntas de los periodistas antes de un acto en Santiago sobre la posibilidad de que la Xunta convoque una reunión extraordinaria este mismo lunes, Conde ha indicado que está convocado el comité ejecutivo "y no hay ningún tipo de previsión adicional".

En cuanto a las municipales, "España y todos los españoles tomaron la palabra" y "trasladaron la posición clara sobre la situación política y económica que hay en España", ha interpretado. "En ese sentido tendremos que abordar un nuevo contexto electoral para dar esa respuesta. Creo que es lo que precisan en este momento los españoles", ha advertido.

Así, ha apuntado a la reunión del comité ejecutivo del PP de Galicia y ha subrayado que "en ese contexto se hará un análisis tanto del resultado de las elecciones como de este nuevo contexto y será el momento en el que el propio presidente pueda trasladar la posición".

Precisamente el propio Rueda dará una rueda de prensa este lunes para anunciar la decisión que se tome en la reunión del comité ejecutivo del PPdeG.