"Los niños con tumores cerebrales viven hoy más tiempo y la protonterapia nos ayudará"

¿Cuáles son las consultas y operaciones más frecuentes en la neurocirugía pediátrica en Galicia?

Lo que vemos con más frecuencia en la consulta curiosamente no es de operar, que es la plagiocefalia posicional [deformidad craneal] y también algunas anomalías en el desarrollo vascular del cerebro. Después, dentro de las patologías que son quirúrgicas están las craneosinostosis, que es el cierre precoz de alguna sutura del cráneo. Y lo segundo más frecuente son los tumores cerebrales.

Hay algunas enfermedades que son iguales en niños y en adultos. ¿Lo es también el tratamiento o cambia por la edad?

Hay patologías específicas de la edad pediátrica, como las craneosinostosis o las malformaciones en el desarrollo del sistema nevioso, que no se dan en la edad adulta. En las que se dan en ambas edades, como pueden ser los tumores, la técnica quirúrgica es básicamente la misma, igual que ocurre con la hidrocefalia.

Lo que más asusta siempre es hablar de un tumor cerebral. ¿Hay algunos más frecuentes en niños?

Los tumores cerebrales en general nunca son buena cosa. Por un lado, porque están en el cerebro y pueden afectar permanentemente funciones neurológicas; y por el otro, porque suelen ser malignos. Pero sí que es verdad que un alto porcentaje de los tumores en niños son benignos y se pueden curar con cirugía. Y después hay otros que se pueden operar y hacer tratamientos complementarios para conseguir una mayor supervivencia, de 10, 20 o 30 años, y con una elevada calidad de vida. Si hablamos de un bebé de 12 meses, pues es una supervivencia alta.

Epilepsia: "En Alemania hay grupos que lograron que niños con parálisis cerebral caminasen gracias a la cirugía superdirigida"

¿Han mejorado entonces el diagnóstico y tratamiento?

Sí. En los últimos veinte años hemos aprendido un montón de cosas y los niños viven mucho más y en mucho mejores condiciones. Y ahora nos van a poner protonterapia en Santiago.

Es una técnica muy indicada para la oncología infantil, ¿no?

Sí. Daña menos la parte sana y un poquito más el tejido cerebral enfermo, así que es más efectiva.

Sorprende la alta prevalencia de la hidrocefalia [acumulación de líquido en el cerebro] en edad infantil: un caso cada mil niños. ¿Es fácil de detecar por parte de los padres?

En general sí. Una hidrocefalia que necesita tratamiento se detecta porque al niño le crecerá la cabeza más de lo normal y es evidente. Y si es un niño que ya tiene las suturas cerradas y el cráneo ya no crece se notará porque empiezan con dolores de cabeza frecuentes, vómitos, cambios de comportamiento... A lo mejor no el primer mes que la desarrolle, pero sí se pueden dar cuenta, sobre todo las madres [ríe]. En la reunión de Santiago se abordaron tratamientos novedosos para la hidrocefalia. ¿Cuáles? Dentro de la hidrocefalia en niños hay una variante que en algunas ocasiones hay que tratarla y en otras no, que es la hidrocefalia externa benigna, que ahora llamamos dilatación de los espacios subaracnoideos, y sí que dedicamos tiempo a este tema. Porque aunque la mayor parte de los niños no necesitan ser tratados, sí que hay entre un 20%-25% donde resulta muy difícil identificar si van a tener problemas cuando vayan creciendo y esos sí deberían de tener un tratamiento. Lo que ocurre es que ese tratamiento todavía no lo tenemos muy protocolizado, sigue en discusión.

"Podemos localizar la zona concreta del cerebro que es el foco de las crisis, resecarla y curarla"

También hablaron de la epilepsia, que siempre se trató a través de fármacos pero que hoy puede solucionarse en un quirófano.

Sí. En los últimos 25 años se avanzó mucho en su estudio. Desde que mejoró la resonancia magnética se ven cosas que antes no se veían y hoy detectamos alteraciones en el desarrollo cerebral que pueden ser causa de la epilepsia. También mejoró mucho el electroencefalograma, que era lo que daba si un paciente tenía o no crisis, y hoy disponemos de una unidad específica de videoencefalografía que monitoriza día y noche al paciente y nos ofrece mucha información sobre esas crisis. También hay un equipo especial que coloca electrodos incluso dentro del cerebro que permite afinar más de dónde vienen las crisis y, si se puede acotar la zona concreta del cerebro que es el foco de la epilepsia, se puede resecar y curarla.

¿Una curación definitiva?

Sí. O al menos durante muchos años. Y en otros casos en los que no se puede identificar ese foco conseguimos disminuir a la mitad el número de crisis que sufre una persona a través de la colocación de estimuladores en el cuello, en el nervio vago.

Las malformaciones están entre las consultas más frecuentes en neurocirugía pediátrica. ¿Pueden deberse algunas de ellas a una mala praxis en la manipulación de recién nacidos? Siempre se habla de la postura al dormir, la forma de cogerlos en brazos...

A eso no le llamamos malformaciones sino que son deformidades o plagiocefalias posicionales que, como su nombre indica, es por la postura; pero no le damos importancia porque no genera ningún problema más allá de alguno a nivel estético. Una malformación craneal es otra cosa, que puede generar alteraciones en el desarrollo del cerebro o de la unión craneocervical, lo que puede repercutir en el desarrollo del niño.

Abordaron una cuestión que parece ciencia ficción: aumentar el volumen del cráneo.

Cuando hay un cierre precoz de alguna sutura del cráneo, como hablábamos al principio, puede producirse una disminución del volumen que no deja que el cerebro crezca, y lo que hacemos es expandirlo. Hay técnicas para hacerlo. Y en los niños con válvulas, al cabo de los meses o años, puede generarse lo que llamaríamos un conflicto de espacio entre el cerebro y el cráneo que desarrolle hipertensión intracraneal: y es ahí donde hacemos ese aumento del volumen creaneal.

¿Esto es nuevo?

No es nuevo, pero es verdad que ahora lo novedoso es el sistema, que es mucho menos invasivo y, además, se puede hacer una planificación preoperatoria de cuánto volumen quieres ganar y cómo.

Hay patologías para las que no existe cura como la parálisis cerebral. ¿La veremos algún día?

La parálisis cerebral es un concepto muy amplio y con muchas variantes. Lo que todo el mundo entiende como tal es una persona que puede comunicarse pero tiene dificultades para mover brazos y piernas y está en silla de ruedas. Pues se está avanzando mucho. Hay grupos en Alemania haciendo cirugía superdirigida a cortar ciertas partes de ciertos nervios para conseguir que los pacientes vuelvan a caminar, y en niños se consigue. Y después está todo el tema de implantes, células madre... Se estudia todo, aunque son cosas muy complejas. Pero no digo que dentro de 100 o 200 años...

¿Cómo les afectó el covid?

En neurocirugía pediátrica no nos afectó porque más del 90% de los casos fue en adultos.

Se habla mucho de problemas en niños como como autismo, hiperactividad... ¿Puede haber solución quirúrgica para estas patologías?

Hay casos de espectro autista que sí se estudian por parte de neurólogos, que piden resonancias en busca de alguna alteración. Pero a un niño hiperactivo sin ningún otro síntoma neurológico no porque no son problemas con base orgánica para tratar quirúrgicamente. En las exploraciones hay que buscar algo, no se puede hacer una renonancia a todo el mundo.