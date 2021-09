Nieves Cabo, a primeira galega en vacinarse, recibe este martes a dose extra

Nieves Cabo, a primeira galega en recibir unha dose da vacina con 82 anos o pasado 27 de decembro, recibirá este martes 21 de setembro a terceira inxección de Pfizer, ou dose 'extra', que o Servizo Galego de Saúde (Sergas) comezará a administrar aos usuarios de residencias de maiores como parte do colectivo 'vulnerable' no que se centrarán os reforzos inmunolóxicos contra a covid-19. Fontes do Goberno autonómico confirmaron que está previsto a picada para as 10.00 horas deste martes, na residencia Porta do Camiño, onde xa recibiu as dúas doses da vacina en plena terceira vaga do coronavirus.

O propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou este luns o inicio inminente da administración das terceiras doses, que estarán centradas no colectivo de maiores e nas persoas con algunhas patoloxías previas, como os trasplantados.

Será nunha xornada, a deste martes, no que o comité clínico que asesora á Xunta na toma de decisións da pandemia volverá reunirse para avaliar os fitos da vacinación, que en Galicia sitúan nun 90 por cento á poboación diana inmunizada, e para avanzar no documento que rexerá este outono e inverno.

Tamén en días pasados Feijóo mostrou as súas cautelas ante a época do ano na que se producen máis enfermidades respiratorias, pola meteoroloxía propia do outono e inverno con temperaturas máis baixas. Por tanto, advertiu de que hai que adecuar as posibles afeccións propias da época a un novo escenario da covid.

DESESCALADA. E é que, entre outras cuestións, queda por resolver se se 'rescata' o uso do certificado covid, avalado agora polo Tribunal Supremo, para determinadas actividades ou situacións epidemiolóxicas que, en todo caso e en palabras do propio Feijóo, non son os datos cos que conta agora a comunidade galega.

O Goberno galego é partidario de empregar o certificado covid para acceder a determinadas actividades e para a recuperación do lecer nocturno. Neste sentido, hostaleiros apostaron pola súa implantación para poder recuperar máis a súa actividade.

Todo iso, despois da primeira fin de semana de aplicación dos dous niveis na hostalaría (os que se rexen por 'cunchiñas'), en que o grao de medidas implantadas determinan aforamentos e a posibilidade de abrir ou non as barras dos bares, iso si, de momento de uso unipersonal ou cun máximo de dúas persoas sempre que sexan convivientes.