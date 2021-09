Nieves Cabo, "contenta" tras recibir la tercera dosis contra el covid

Nieves Cabo, la primera persona en recibir una dosis de la vacuna contra el covid-19 en Galicia, ha vuelto a ser este martes pionera al convertirse en la primera usuaria de las residencias gallegas en contar con la tercera. "Estoy muy contenta", ha reconocido ante los medios.

Además, se ha mostrado dispuesta a seguir vacunándose -"Me pongo aunque sean 40", ha dicho- y se ha dirigido a todas aquellas personas que todavía no lo han hecho: "Le diría que son unos tontos por no vacunarse, que es la mejor cosa que hay".

Pasados unos diez minutos de las 10.00 de la mañana de este martes, Nieves Cabo ha recibido el pinchazo con su habitual desparpajo y sin dejar de hablar con las enfermeras y el personal de la residencia Porta do Camiño, en Santiago de Compostela.

Hasta este centro se han acercado la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), José Flores, y el director xeral de Asistencia Integral Sociosanitaria, Antón Acevedo.

45.000 PERSONAS. Galicia pone en 45.000 personas el foco para la dosis extra de la vacuna contra el covid-19, 30.000 de residencias de mayores y 15.000 del grupo siete de la estrategia de vacunación, que abarca a personas trasplantadas, mayores de 40 con síndrome de down, cáncer de órgano sólido o hemodiálisis.

La directora general de Salud Pública, Carmen Durán, que este martes ha visitado la residencia de Porta do Camiño, en Compostela, donde se ha iniciado la inmunización con el tercer pinchazo en los centros sociosanitarios, ha contado que entre "ambos grupos, si sumamos, son alrededor de 45.000".

En centros sociosanitarios, la horquilla es de "28 a 30.000" y en el grupo siete "alrededor de 15.000", ha concretado Durán, para a continuación redondear.

Con los primeros, prevén en dos semanas "tenerlos vacunados". En el caso de los segundos, ha dicho que el cálculo no es tan sencillo: "no podemos establecer una fecha tope porque no se puede vacunar a todos en los mismos plazos. En algunos hay que esperar interciclo, en otros esperar por la medicación que están tomando quince días... Esto es lo que nos está marcando el ritmo".

NO VACUNADOS. La Xunta llamará "uno por uno" a aquellos que no tienen ni una dosis de la vacuna contra la covid-19 para "darles la oportunidad de poder vacunarse" y, con ello, fomentar un ejercicio de doble responsabilidad, "individual y colectiva".

Es lo que ha avanzado este martes la directora general de Salud Pública, Carmen Durán