Neón no cemiterio da fin do mundo

A artista Luisa Álvarez realizou na madrugada do domingo unha instalación no cemiterio deseñado por César Portela no Cabo Fisterra. A obra consiste en estruturas metálicas en forma de cruz ribeteadas con neón.

A instalación comezou ás 21:00 horas e mantívose ata ben pasada a media noite. As cruces iluminaron o deseño do arquitecto César Portela, proxectado no ano 1998 e que hoxe, 20 anos despois e en estado de abandono, continúa sen exercer a funcionalidade para o que foi concibido.

Precisamente o camposanto funciona como significante baleiro, pois non é propiamente cemiterio, ao non poder acoller fenecidos. Do momento no que triunfaba a arquitectura de marca e a administración financiaba obras non sempre entendidas pola cidadanía e as veces vistas como un certo despilfarro de diñeiro público, tal espazo ampara a santidade dunha arte que desacraliza a propia arte, ligándose, ademais, coa tradición da crítica institucional.

Así, o neón, empregado dende a década dos 20 do século pasado como reclamo publicitario, no inicio da sociedade e da comunicación de masas, invita a entrar, a través desta acción, no lugar baleiro. Ademais, as cruces da instalación de Luisa Ávarez funcionan como duelo explícito polos lumes reiterados, a degradación ambiental e en xeral a dinámica autodestructiva do sistema.

A artista, convidado na Casa das Peritas, espazo expositivo de Mallas (Fisterra), traballa o neón, material característico da posmodernidade temperá. Con el, e seguindo a lóxica postindustrial e do espectáculo, adoita evidenciar a era do significante baleiro. Así, unha chave de sol, un emoticono ou un guau, guau! serven para que a artista articule e mostre o significado flotante, máis que a radical falta de sentido.

A Casa das Peritas, lugar de produción e exhibición artística, expón ata o 2 de setembro outras instalacións da artista, que combinan o material con objet trouvé, que dialogan coas pinturas de Natasha Lelenco. Lelenco propón a serie denominada Iconos Familiares, na que se aproxima dende unha perspectiva crítica e analítica á subxectividade que a institución familiar segue a xerar na contemporaneidade.

O espazo abre portas aos visitantes os venres, sábados e domingos, de 12:00 a 14:00 ata o 2 de setembro, e tamén baixo cita concertada en calquera outro horario chamando ao 630 753 448.