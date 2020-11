Negocios que se marchitan: hosteleros y floristas reclaman soluciones

Empresarios y trabajadores de la hostelería y de la floristería organizaron este miércoles actos de protesta en Santiago y Ferrol para pedir soluciones para estos sectores, perjudicados por las medidas contra la pandemia. De hecho, la hostelería compostelana convocó a las asociaciones del resto de la comunidad para realizar "unha gran mobilización" el próximo martes en la capital gallega.

Fueron varias decenas de personas las que protagonizaron una cacerolada a las puertas del Sergas -"onde se toman as decisións inxustas" para el sector, según reprochó el secretario de la Asociación Hostalaría Compostela, Sergio Fernández- para exigir el impulso de un plan de rescate queofrezca una "solución global".

En un comunicado, Hostalaría Compostela calificó de "insuficientes" las ayudas anunciadas por la Xunta. "Propoñen 12 millóns de euros para a hostalaría e 4 millóns compartidos con outros sectores. Calculando unha contía media por establecemento duns 2.500 euros, o 75% locais quedaría fóra", lamentó la entidad, que recordó los 38 millones dotados en Murcia o los 45 en Euskadi, con menos población que Galicia. Por ello, hizo un llamamiento al Gobierno gallego a que "lidere, xunto con concellos e deputacións", el plan de rescate del sector. "Actualmente estamos falando só coa Consellería do Emprego, cando entendemos que, nas cuestións das axudas, deberían estar implicados máis departamentos", argumentó.

También se celebró otra protesta ante el edificio de la Xunta en Ferrol, con unas 200 personas. Y este jueves está convocada una marcha en A Coruña, simultánea a la de todas las asociaciones estatales, para presentar a la Delegación del Gobierno su propuesta de rescate de 8.500 millones.

Pero no fue este el único sector que se manifestó. Las floristerías de Ferrol, Narón, Fene y Neda se concentraron para denunciar los "perjuicios y pérdidas" que ocasionó su cierre perimetral el 30 de octubre a causa del corto espacio de tiempo entre su anuncio y su entrada en vigor. Afirmaron que los daños "son ya inevitables", por lo que aguardan que "no se vuelvan a repetir" y se dicten medidas para "tratar de paliarlos" a fin de no poner "en riesgo" la supervivencia de estos negocios.

APOYO UNÁNIME. En el Parlamento gallego, BNG y PPdeG apoyaron una iniciativa defendida por el PSdeG para instar a la Xunta a adoptar de forma urgente un plan de ayudas directas a fondo perdido para la hostelería. Los socialistas reclamaron que el Gobierno gallego "empregue toda a súa capacidade de gasto público e de endebedamento" y los populares afirmaron que la única salida son "solucións de rescate nas que se deben implicar todas as administracións: municipal, autonómica, estatal e europea".