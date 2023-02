"O meu compañeiro mariñeiro da Ría de Arousa, concretamente de Boiro, do lado da Coruña da Ría, Juan José, pescou esta nécora con tres pinzas. As tres funcionando". Con este texto compartía Rogelio Santos Queiruga una publicación con una serie de fotos de una nécora peculiar que, como explica en su mensaje, tiene tres pinzas y las tres son funcionales.

